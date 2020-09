Il maltempo fa paura a Monza: prevista acqua a secchiate e grandine

Forte instabilità e di conseguenza "temprali e nubifragi". Il maltempo spaventa Monza e la Brianza, che nelle prossime ore si trovano a fare i conti con condizioni meteo che si annunciano decisamente complicate.

L'analisi del centro meteorologico lombardo lascia poco spazio ai dubbi. "Stiamo per assistere a uno scossone meteorologico nel Bel Paese", l'annuncio degli esperti, che parlano di una situazione "potenzialmente pericolosa".

"Una imponente perturbazione nord-atlantica, che alle alte latitudini è stata appena potenziata da un impulso d’aria gelida pescata addirittura dalla Groenlandia settentrionale, entro venerdì 25 settembre 2020 farà maestoso affondo meridiano nel Mediterraneo. E sarà un panorama satellitare delle grandi occasioni. Com’è intuibile, essendo qui terminata da pochissimo l’estate dalla testa timida ma dalla coda lunga, i contrasti termo-igrometrici in seno a questa perturbazione saranno localmente estremi. A partire dal tardo pomeriggio di giovedì prenderà corpo una fase di forte instabilità, con rovesci/temporali sparsi e nubifragi localmente molto intensi, la cui principale – se non l’unica – criticità è rappresentata dall’enorme quantità di pioggia concentrata in poco tempo su aree ristrette, dunque rischio alluvionale in pianura e rischio idro-geologico in fascia prealpino-pedemontana", spiegano dal Cml.

Maltempo, le due zone più a rischio

"Ci sono sostanzialmente due zone dove riteniamo si debba prestare particolare attenzione. La prima, quella che desta più preoccupazione per il suddetto rischio idraulico/idro-geologico, è nei settori d’alta pianura e pedemontana occidentale", quindi "Novarese, Varesotto, alto Milanese, Brianza, Luganese, Lario e Orobie Bergamasche, dove una persistente confluenza dei venti orientali nei bassi strati potrebbe determinare linee temporalesche semi-stazionarie, con accumuli davvero significativi, fino a 150mm in 6 ore", la previsione dei meteorologi. "Nel corso della notte i fenomeni trasleranno via via verso levante, con caratteristiche tuttavia di minore stazionarietà, il che, in questi casi, è una salvezza".

"La seconda zona lombarda da monitorare è quella adiacente all’Emilia, tra alto Oltrepò Pavese e basse pianure di Lodigiano, Cremonese e soprattutto Mantovano - continuano gli esperti -. In questi settori potrebbero innescarsi isolati forti temporali già da metà pomeriggio, in 'fuga' verso il Bresciano-Gardesano, quindi nel cuore della notte è probabile l’ingesso di una massiva linea temporalesca in risalita dal Ligure di Levante, Lunigiana e Versilia sotto scacco".

Foto - La mappa dei meteorologi

"La situazione generale andrà mitigandosi solo a notte fonda su venerdì 25, per poi lasciare spazio a una finestra di provvisoria quiete precipitativa. Già dal primo pomeriggio di venerdì, tuttavia, andrà nuovamente riattivandosi forte instabilità in regione, con innesco di rovesci e temporali sparsi, localmente grandinigeni, a differenza di giovedì quando il rischio di grandine appare molto basso o quasi nullo. Sempre venerdì, entro sera, l'ingresso di abbondante aria fredda in quota da nord-ovest spingerà probabilmente la neve sulle Retiche orientali fino a quote di media montagna, 1500m circa".

Per Milano, dalle ore 12 del 24 settembre, è stata emanata un'allerta meteo di criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo 2 su 4 - per temporali forti e rischio idraulico. A preoccupare come sempre, oltre agli allagamenti e ai disagi, è il livello di Seveso e Lambro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto - L'allerta per giovedì 24 settembre