In arrivo un forte temporale in Brianza

Dopo una bella domenica di sole ci aspetta una settimana all'insegna dell'instabilità. A cominciare da domani quando, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, a Monza e in Brianza si comincerà al mattino con nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Il temporale forte si attende alle 18. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3117m.

Nuovi temporali già da lunedì, rischio maltempo e forti nubifragi a seguire

Spiega Carlo Migliore: "Chi sperava in una maggiore stabilità del tempo in chiusura di maggio dovrà purtroppo ricredersi. La saccatura atlantica responsabile dei forti temporali e delle grandinate degli ultimi giorni continuerà a spingere masse d'aria fredda verso il Mare del Nord rinnovando una circolazione di bassa pressione che a tratti affonderà le sue radici anche sull'Italia. Un primo impulso instabile è atteso già nella giornata di lunedì poi una breve pausa nemmeno per tutti e tra giovedì e venerdì c'è il rischio di una nuova forte ondata di maltempo".