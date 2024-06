Temporali, allerta gialla a Monza e in Brianza: le previsioni

Nuova allerta maltempo a Monza e in Brianza. La protezione civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria - livello due su quattro - in codice giallo per il rischio di forti temporali. L'allerta è in vigore fino alla mezzanotte di sabato 22 giugno. L'avviso di criticità rigarda l'area del nodo idraulico di Milano e la pianura centrale, su cui ricadono i comuni della provincia di Monza e Brianza.

Le previsioni

"Il transito dalla Francia di un'onda depressionaria accompagnerà l'ingresso di un fronte di aria fredda sul Nord Italia che sarà responsabile, per la giornata del 21/06, di un marcato aumento dell'instabilità e della formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità" si legge nel bollettino con le previsioni del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia.

"Nel dettaglio saranno probabili precipitazioni già dal mattino su Alpi e Prealpi Occidentali e Media Valtellina, localmente sotto forma di rovesci e temporali, dove sarà possibile già in questa fase un marginale interessamento della pianura Nordoccidentale. Dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento dell'instabilità a partire da Ovest con rovesci e temporali diffusi su Alpi e Prealpi, a cui seguirà un parziale interessamento anche dei settori di media e alta pianura, seppur con bassa affidabilità previsionale. Poco probabili e al più isolati i fenomeni attesi su bassa pianura e Appennino. In corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi saranno possibili grandinate di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. In area alpina e prealpina, con buona probabilità, le precipitazioni convettive assumeranno localmente carattere di semi-stazionarietà e persistenza su zone molto circoscritte: si segnalano possibili accumuli fino a 80-100 mm in poche ore".