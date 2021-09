Temporali forti previsti a Monza e in Brianza: scatta l'allerta arancione

Temporali forti previsti a Monza e in Brianza dalle 21 di sabato 18 settembre alle 19 di domenica. Lo rende noto il centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali di Regione Lombardia, che ha emesso un avviso di criticità arancione per le precipitazioni e un'allerta gialla per rischio idrogeologico, sempre dalle 21 di sabato per ventiquattr'ore, e per rischio idraulico da mezzanotte alla serata di domenica.

A Milano invece il comune, come sempre, ha predisposto l'attivazione del centro operativo comunale per il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro e saranno poste in allerta le squadre di polizia locale, protezione civile e MM per l'eventuale attivazione del piano di emergenza.

Le previsioni

Dal pomeriggio di oggi, sabato 18/09, aumento della probabilità di rovesci o temporali sparsi tra Prealpi e Pianura: sulla Pianura la probabilità di fenomeni sarà maggiore verso sera. Localmente i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, specie per quanto riguarda gli accumuli di pioggia (possibili superiori a 40 mm). Dalla sera avvicinamento di una depressione in quota da ovest che transiterà sulla regione nel corso della giornata di domani, domenica 19/09. Per la giornata di domani, domenica 19/09, tempo instabile a tratti perturbato su tutta la regione. I fenomeni sottoforma di rovescio o temporale, anche di forte intensità, saranno già presenti durante la notte sui settori occidentali per poi estendersi in mattinata verso est. In giornata le precipitazioni insisteranno un pò ovunque ma in particolar modo sui settori prealpini, pedemontani ed occidentali.

Sulla Pianura possibile transito di una linea di instabilità da ovest verso est con rovesci e temporali e forti raffiche di vento. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali dal tardo pomeriggio/sera mentre insisteranno più a lungo ad est. Gli accumuli maggiori sono previsti su Prealpi e settori centro-occidentali, dove potranno raggiungere e superare localmente i 100 mm. Rinforzo del vento da est sulla Pianura dal mattino, in rotazione da nord dal pomeriggio sui settori di nordovest e in successiva intensificazione sui settori Alpini e Prealpini occidentali, con raffiche in quota possibili fino a 70 km/h.