Forti temporali in arrivo: allerta rossa sulla provincia di Monza e Brianza

Meteo: allerta rossa sulla Lombardia. Previsti forti temporali (alcuni già in atto) nell'area nord occidentale. A diramare l'allerta il Pirellone: a rischio anche la provincia di Monza e Brianza.

"L'ampia area depressionaria nordatlantica in approfondimento su tutta l'Europa occidentale e in scorrimento verso levante determina condizioni instabili sulla Lombardia - comunica l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni -. Le precipitazioni, diffuse sin dalle prime ore pomeridiane sulla Regione, insisteranno per tutta la giornata".

"La zona nord-occidentale della nostra Regione - ha aggiunto l'assessore -, soprattutto nelle province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza e Milano, sarà interessata da forti fenomeni metereologici con elevato rischio idrogeologico. Si raccomanda la massima attenzione anche nelle altre province".

La Sala Operativa della Protezione civile regionale è attiva e sta monitorando la situazione.

Si raccomanda massima cautela e, ove possibile, limitare al minimo necessario gli spostamenti. Per qualsiasi necessità contattare la Sala Operativa al numero 800.061.160".