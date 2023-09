L'estate sta finendo (per davvero): arrivano i temporali

A Monza fa caldo come se fosse pieno agosto, ma l'estate settembrina ha le ore contate. Letteralmente. Il cambio di scenario è dietro l'angolo, come ha puntualizzato il meteorologo di 3Bmeteo Federico Buscemi.

Nelle prossime ore, infatti, arriverà una massa di aria fresca dall'Oceano Atlantico che "determinerà un aumento dell'instabilità già a partire da martedì 12 con locali rovesci e temporali che saranno possibili sulle Alpi, in particolare sui settori confinali - ha puntualizzato l'esperto -. Mercoledì 13 invece il peggioramento si manifesterà in modo più deciso, già a partire dalla notte, con temporali sparsi, in particolare sulle province di Milano, Como, Lecco, Monza e Brianza. Ancora fenomeni possibili nel pomeriggio-sera, con coinvolgimento ancora dei settori alpini e delle province centro-occidentali".

Instabilità, ma anche temperature più fresche che si poteranno sui valori prossimi alle medie del periodo. "Nei giorni successivi permarranno condizioni di blanda instabilità, con piogge e locali temporali che giovedì potranno coinvolgere stavolta anche i settori più orientali, Bresciano in primis, ma in generale tutti settori lombardi potranno vedere precipitazioni a carattere sparso e intermittente nel prossimo weekend".