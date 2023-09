Nelle prossime ore potrebbero arrivare forti temporali: le previsioni

Nelle prossime ore potrebbero arrivare forti temporali. A mostrare l'evoluzione del meteo in Lombardia e a Monza sono le previsioni dei meteorologi di 3bMeteo.

"Il tempo si manterrà instabile sulla Lombardia almeno fino a sabato compreso, per via di umide e più fresche correnti atlantiche che hanno già smantellato l'alta pressione africana. Nelle prossime ore nuovi acquazzoni e temporali sparsi tenderanno ad interessare i settori montuosi per poi sconfinare fin sulle pedemontane lombarde; pausa sulle pianure dove tuttavia è atteso un peggioramento per la prossima notte. Tra notte e domattina infatti sono previsti rovesci e temporali sparsi anche sulle pianure, che potrebbero assumere carattere di forte intensità con nubifragi anche persistenti, in particolare sulle province di Milano, Monza-Brianza, Lecco, Como, Bergamo (non esclusi picchi locali over 40-50mm con allagamenti); qualche rovescio o temporale talora intenso possibile inoltre nel Bresciano" spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com.

E ancora: "Entro il pomeriggio i fenomeni tenderanno a concentrarsi invece sui settori alpini e prealpini, mentre sulle pianure saranno in attenuazione con una generale variabilità e al più qualche precipitazione occasionale. Sabato sarà ancora una giornata piuttosto instabile tra nubi irregolari e schiarite, con possibilità ancora per qualche pioggia o rovescio in transito da Ovest verso Est, ma più probabile ancora una volta sulle province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Bergamo, Milano. Il tutto in un contesto termico generalmente più fresco con massime in genere entro i 25-26°C, qualche grado in più tra Cremonese e Mantovano. Domenica invece pausa anticiclonica con maggiore stabilità atmosferica e ripresa termica, tanto che le massime potrebbero tornare a sfiorare i 27-28°C. La tregua tuttavia potrebbe durare poco con nuovi temporali in arrivo tra lunedì sera e martedì (da confermare)".