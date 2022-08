Temperature bollenti e temporali in arrivo

Temperature bollenti e temporali in agguato. Nel weekend in Lombardia e a Monza potrebbero tornare a piovere. Come spiega 3BMeteo.com sono infatti in arrivo temporali che gradualmente coinvolgeranno tutta la regione e determineranno un calo sensibile delle temperature. Il caldo intenso ha le ore contate. “Sarà un fine settimana molto caldo in pianura – spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com - con temperature che saliranno fino a 37-38°C nella giornata di venerdì, con picchi di 39°C nelle basse pianure mantovane”.

Tuttavia nella stessa giornata di venerdì non mancherà l'instabilità, limitata alle Alpi in un primo momento. “Temporali sparsi coinvolgeranno le Alpi Retiche e le alte Orobie nelle ore pomeridiane – continua Buscemi – con fenomeni in esaurimento entro sera. Ma l'anticiclone perderà gradualmente forza e nelle giornate di sabato e domenica la situazione cambierà su tutta la regione. Dopo qualche piovasco nella mattinata di sabato, la situazione peggiora prima sulle Alpi nel pomeriggio, con temporali sparsi, poi in pianura nelle ore serali, con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità che insisteranno specialmente sui settori occidentali nelle ore notturne.” Domenica scendono finalmente le temperature.

“Abbandoneremo – almeno per qualche giorno – i valori estremi di questa estate infernale, per tornare a valori decisamente più gradevoli, con temperature massime che nella giornata di domenica rimarranno tra i 30 e i 32°C, mentre lunedì la colonnina di mercurio farà addirittura fatica a raggiungere i 30°C. Tutto merito di un nuovo impulso temporalesco che nella sera di domenica provocherà fenomeni anche intensi, accompagnati da colpi di vento e grandinate localizzate, ma soprattutto da un cambio di registro in termini di temperatura.” La settimana che ci conduce al ferragosto si presenta dunque con caratteristiche differenti rispetto al caldo record degli ultimi tempi. “Permarranno correnti occidentali umide e instabili sul Nord Italia – conclude il meteorologo – grazie alle quali il clima sarà gradevole, con al più caldo moderato, e diverse occasioni temporalesche, soprattutto a ridosso dell'arco alpino nelle ore pomeridiane”.

Meteo a Monza

Tempo stabile e soleggiato nella giornata di venerdì; nubi sparse sabato, con locali precipitazioni al mattino e poi con temporali in arrivo in tarda serata e nella notte su domenica. Dopo una pausa, torneranno i fenomeni temporaleschi nelle ore serali. Molto caldo venerdì e sabato, con punte di 37°C, ma temperature in sensibile diminuzione dalla notte tra sabato e domenica.