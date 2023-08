È stata proclamata una (tripla) allerta meteo a Monza: l'aggiornamento

Dall'ultimo aggiornamento della Protezione civile di pochi minuti fa (14.09 del 26 agosto 2023), la situazione meteo su Monza e Brianza e su gran parte della Lombardia sembra essere peggiorata. Non solo più rischio per forti temporali ma anche per dissesti idrogeologici e idraulici (in sintesi aumento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua maggiori, inondazione delle zone limitrofe).

L'aggiornamento della Protezione civile

"Dal primo pomeriggio di oggi 26/08 e? attesto un aumento della probabilità di temporali forti su Pianura Occidentale, Prealpi Centro-Occidentali ed Alpi, tendenti ad intensificarsi ed unirsi in strutture organizzate ed estese entro la serata, partendo dalla pianura verso i rilievi prealpini. Sono probabili grandinate di medie e grosse dimensioni, precipitazioni molto intense e forti raffiche di vento in particolare su Prealpi Centro-Occidentali e Pianura Occidentale. Sulle restanti zone la probabilità piu? bassa dipende dalla stazionarieta? della linea temporalesca nella giornata odierna. I temporali tenderanno a rigenerarsi piu? volte sulle stesse zone, con un effetto di accumulo areale irregolare delle precipitazioni e con una maggiore probabilita? di accumuli sulle zone Prealpine Centro-Occidentali. Venti in rinforzo nelle zone interessate dai temporali.

Per la giornata di domani 27/08 permarranno condizioni di tempo perturbato con passaggi intermittenti di rovesci o temporali lungo una fascia disposta da Sud-Ovest verso Nord-Est, tra notte e primo mattino posizionata sulla parte occidentale della regione e sui rilievi centrali e, in mattinata, in estensione verso Est. Un secondo passaggio perturbato e? previsto tra pomeriggio e notte di domani con le stesse modalita? ma molto piu? intenso, in particolare sui settori Centro-Orientali. Attesi accumuli areali di pioggia piu? consistenti sui settori di Nord-Ovest e Prealpi Centro-Orientali. Venti in rinforzo nelle zone interessate dai temporali".