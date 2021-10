Nuvole e possibili piogge, il meteo del weekend a Monza

A causa di una perturbazione atlantica, dal fine settimana inizieranno ad affluire correnti meridionali che porteranno dapprima un aumento della nuvolosità e successivamente dell’instabilità. Secondo quanto previsto da Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo, enerdì e sabato saranno due giornate caratterizzate da una variabilità sparsa sulle pianure, annuvolamenti più compatti invece sulle aree alpine settentrionali dove non mancheranno delle pioviggini, specie nella seconda parte della giornata di sabato. Domenica instabile su Alpi, Prealpi e pianure Nord-occidentali con piogge di moderata intensità, più stabile sulla bassa pianura. Lunedì ancora instabile per il passaggio del fronte freddo, con temporali e possibili colpi di vento che interesseranno tutta la regione da Ovest verso Est, fenomeni meno intensi su mantovano e cremonese. Temperature che tra domenica e lunedì caleranno sensibilmente. Decisamente più fresco nelle ore notturne e mattutine la prossima settimana.

Le previsioni a Monza

Nello specifico le condizioni meteo su Monza sono destinate a peggiorare nel corso del weekend per l’arrivo di una nuova perturbazione. Venerdì e sabato sarà la nuvolosità a farla da padrone, non mancheranno comunque delle ampie schiarite specie nelle ore pomeridiane. Domenica il cielo risulterà molto nuvoloso, con delle piogge sparse di debole o moderata intensità specie al mattino. La settimana successiva si aprirà in compagnia di piogge e temporali nella giornata di lunedì a causa del passaggio del fronte freddo. A seguire il sole tornerà a splendere sulla città. Temperature in generale calo, in particolare nei valori minimi la prossima settimana.