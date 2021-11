Aiways U5, arriva anche a Monza il veicolo elettrico col più basso consumo

Nel salone G.P. CAR di Concorezzo, sabato 20 e domenica 21 novembre potrai provare insieme agli expert driver di Quattroruote AIWAYS U5, un SUV medio-grande con un'autonomia di 410 chilometri, equipaggiamento di alto livello e bassi consumi.

AIWAYS U5, un'auto da record

AIWAYS U5 ha vinto il Riviera Electric Challenge 2021: sbaragliando la concorrezza di altri 36 marchi, è risultato il veicolo con il più basso consumo e la più alta efficienza.

Commercializzato da G.P. CAR di Concorezzo per le province di Milano e di Monza e Brianza, aveva già ottenuto un primato nel 2019, entrando nel Guinness World Record per "il viaggio più lungo percorso con un prototipo elettrico". All'epoca furono percorsi ben 15.022 chilometri in 52 giorni, partendo da Xi’an in Cina, attraversando dodici Paesi e il deserto del Gobi, per arrivare fino a Francoforte, in Germania, in pieno svolgimento del salone dell’automobile. Un’impresa mai vista prima, considerato anche che il marchio era nato solo due anni prima. Da qui, il nome “AIWAYS”, da "Ai" (Intelligenza artificiale in inglese e Amore in cinese ) e "ways", che dà il senso di strade e di viaggio.

Suv elettrico lungo 4,68 metri, con passo di 2,80, altezza di 1.70 di altezza e 1770 kg di peso, AIWAYS 5 ha un design esterno elegante e dinamico, ed interni spaziosi con elementi minimalisti ma sofisticati. Nella plancia si trovano il quadro strumenti digitale e il touchscreen da 12,3" per l'infotainment.

In termini di sicurezza, AIWAYS U5 possiede un sistema di riconoscimento facciale, 12 radar a ultrasuoni, cinque telecamere esterne in HD, tre radar a onde millimetriche e due telecamere interne per una visione digitale a 360°. Tutto ciò insieme agli altri sistemi di sicurezza attiva e passiva ha fatto conquistare alla U5 le 5 Stelle EuroNCAP.

Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti dell’auto è un potente motore da150 kW (204 CV), con una coppia massima di 310 Nm garantiscono. Il risultato? Una reattività dinamica, unita alla massima efficienza e alle emissioni zero. L’innovativo pacco batterie, ricaricabile in

modo rapido all’80% in 35 minuti, vanta 63 kWh di capacità, consentendo un’autonomia di 410 km.

Due gli allestimenti: X-cite da 42.750 euro e Prime da 45.500 euro. Per entrambe le versioni, Aiways offre ai clienti una garanzia di 5 anni o 150 mila km e 5 anni di assistenza stradal, oltre agli 8 anni o 150 mila km la garanzia sulla batteria di trazione.