Codice della strada, al via dal 10 novembre le nuove regole

Mercoledì 10 novembre entra in vigore il nuovo Codice della strada, con regole rinnovate e contravvenzioni aumentate.

Smartphone e parcheggi

La prima novità riguarda la guida col telefono in mano: se prima ad essere vietato alla guida era lo smartphone, ora lo sono anche i tablet, i computer portatili, i notebook e tutti quei dispositivi che comportano un allontanamento anche temporaneo delle mani dal volante. La seconda novità riguarda il parcheggio non autorizzato nei posti riservati ai disabili: i contravventori subiranno una decurtazione di 6 punti della patente (oggi sono 2) e riceveranno una multa di 672 euro (oggi sono 168). A partire dall'1 gennaio 2022, inoltre, per i disabili la sosta sulle strisce blu sarà gratuita. Sempre in tema parcheggi, i Comuni saranno chiamati a creare strisce rosa riservate alle donne in gravidanza. Mentre, le auto elettriche, potranno sostare nei parcheggi con la colonnina solamente per il tempo della ricarica: dopo 60 minuti dovranno essere spostate (ma la regola non vale dalle 23.00 alle 7.00).

Caschi e monopattini

Novità anche per chi guida moto e motorini: se il mezzo è omologato per due, conducente e passeggero sono entrambi obbligati ad indossare il casco. Una regola, questa, già in vigore. Quel che cambia è che se il passeggero non ha il casco, il guidatore viene ora multato. Il casco non è invece obbligatorio per il monopattino, mentre lo diventano le frecce per svoltare e l'assicurazione per i mezzi a noleggio. Il limite di velocità viene abbassato da 25 km/h a 20 km/h.

Patenti

Per i giovani in procinto di prendere la patente, il foglio rosa sarà valido più a lungo: non più 6 mesi ma 12. In caso di bocciatura l'esame di guida potrà essere ripetuto 3 volte per la patente B. Guidare senza patente o senza foglio rosa (in quest'ultimo caso con l'istruttore a fianco) comporterà una sanzione da 430 a 1731 euro e il fermo del veicolo per tre mesi. I neopatentati potranno guidare auto da 55 a 95 CV con a fianco una persona minore di 65 anni e con patente B almeno da 10 anni. Nasce infine il Bonus patente, riservato agli under 35 e per un ammontare massimo di 1.000 euro. Il contributo servirà a rimborsare parte delle spese sostenute per conseguire la patente di guida per i veicoli destinati all’autotrasporto delle merci o ad altre abilitazioni professionali richieste.

Attraversamenti

Col nuovo Codice della strada, tutti i pedoni hanno la precedenza in prossimità delle strisce pedonali: non solo sarà obbligatorio far passare chi è già in procinto d'attraversare la strada, ma anche chi si trova sul marciapiede o sul ciglio della strada in attesa di farlo. In prossimità dei passaggi a livello, inoltre, verranno installate telecamere per evitare gli attraversamenti.