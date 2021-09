Sfreccia a Monza la prima auto a guida autonoma

E'completamente made in Lombardia la prima auto a guida autonoma. La presentazione ufficiale nella città simbolo della velocità, proprio del fine settimana del Gran Premio di Formula 1.

E' stata presentata questa mattina, 10 settembre, a Monza in Villa Reale l'automobile sviluppata all'interno del progetto 'Teinvein' realizzato da ST Microelectronics Srl - OPTEC SpA - Optical & Optoelectronic Systems, Cover Sistemi S.r.l., C.S. Milano S.r.l., Politecnico di Milano - POLIMI, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Ro Technology S.r.l., Adecco Professional Solutions S.r.l.

Il tutto è finanziato da Regione Lombardia attraverso gli Accordi per la Ricerca e l'Innovazione con 7,6 milioni di euro su un investimento complessivo di 13,9 milioni di euro.

L'auto regina sulla passerella degli Stati Generali dell'Innovazione e della Ricerca, ha lasciato i presenti a bocca aperta.

l progetto è dedicato alla realizzazione di una piattaforma di base per lo sviluppo di un veicolo completamente autonomo. Tra gli obiettivi: la riduzione dell'impatto ambientale (con ausili per l'adozione di strategia di guida meno inquinanti), l'incremento della sicurezza stradale per passeggeri e pedoni (attraverso il monitoraggio dello stato psicofisico del conducente e dell'ambiente circostante), la comunicazione da e verso infrastrutture e veicoli adiacenti e la semplificazione della guida per i portatori di handicap.

"Questa piattaforma - ha ricordato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - ci permetterà poter sviluppare e testare soluzioni di sicurezza innovative e future modalità di trasporto. Un passaggio molto importante che va, sempre più, nella direzione di puntare sul settore della ricerca".

"Questa auto - ha spiegato l'assessore regionale alla Ricerca e Innovazione Fabrizio Sala - è un grande risultato che ci rende orgogliosi, si tratta di un investimento di quasi 14 milioni di euro di cui 7,6 sono da parte di Regione Lombardia. La ricerca che ha portato alla creazione di questo prototipo avrà ricadute significative anche nel mercato attuale, continueremo certamente a realizzare bandi innovativi come la 'Call Accordi' perché abbiamo raggiunto risultati sorprendenti".

"L'idea della partnership - ha spiegato Federico Cheli, docente di Dinamica e Controllo dei sistemi meccanici al Politecnico di Milano, che ha sviluppato il progetto - è nata dall'interazione proficua tra dipartimenti. Abbiamo iniziato dapprima a progettare, poi simulare il veicolo al calcolatore e infine a montarlo e a sperimentarne la guida nel circuito dell'autodromo di Monza, ora stiamo andando avanti nello sviluppo di nuovo logiche. Quest'auto è pensata in particolare per i soggetti disabili che ne sfruttano i sistemi di guida autonoma e poi la teleguida può trovare diverse applicazioni come, ad esempio, i centri di controllo del car sharing al fine del recupero delle auto".

Nell'ambito dell'incontro sono poi intervenuti, alla tavola rotonda con l'assessore regionale all'Istruzione, Università e Ricerca le ricercatrici italiane vincitrici di ERC (European Research Council) Grants che hanno deciso di investire questi fondi di ricerca in Lombardia.

Si tratta di Valentina Bollati, professore associato del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell'Università degli Studi di Milano, dedita allo studio dell'epigenetica avanzata; Giulia Fulvia Mancini, professore associato del Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia, tornata in Italia da meno di un anno per occuparsi dello studio dei materiali e della loro interazione con la luce; Paola Saccomandi, professore associato del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, che, dopo il dottorato in Ingegneria Biomedica in Francia, è rientrata in Italia per applicare al settore sanitario, lo studio dell'interazione tra luce laser e tessuti. Le ricercatrici hanno dato due input ai rappresentanti delle istituzioni presenti: ulteriore semplificazione e selezione delle eccellenze nella scelta della destinazione dei fondi di ricerca.