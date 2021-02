Grazie al servizio a 360° di un unico interlocutore digitalizzare un'azienda è un gioco da ragazzi

Nell’ultimo decennio l’impatto della tecnologia sulle nostre vite è stato dirompente, influenzando tanto la nostra sfera privata, quanto quella professionale. Nell’anno appena concluso, segnato dalle contingenze della pandemia ancora in corso, questo trend ha subito un’accelerazione, portando alla digitalizzazione di ogni ambito della società: scuole, enti pubblici, aziende e privati hanno dovuto adeguarsi a questo nuovo stato di cose e tradurre virtualmente i propri servizi.

D’altronde, come tutti gli eventi che segnano un’epoca, se da un lato la pandemia ha sconvolto la nostra quotidianità, dall’altro ci ha spinto e ci spinge a costruire una nuova normalità, proiettandoci verso un’evoluzione tecnologica obbligata.

In questo contesto Arcadia Tecnologie – azienda brianzola dal 2010 attiva nel settore ITC – è stata un punto di riferimento tanto per gli enti pubblici quanto per le aziende private. Forte di una solida organizzazione tecnica e commerciale, infatti, Arcadia Tecnologie è un facilitatore capace di accompagnare i propri clienti nei processi di digitalizzazione e mettendoli nelle condizioni di fare uno smart working efficiente.

Grazie ad accordi commerciali con i principali brand internazionali del settore ITC – HP, Lenovo, Philips, Toshiba e Apple su tutti – l’azienda propone a prezzo competitivo i beni informatici più quotati sul mercato, mettendo i propri clienti nelle condizioni di svolgere regolarmente la propria attività professionale, dalla vendita commerciale alla didattica a distanza.

Vendita, fornitura e molto altro: quello di Arcadia Tecnologie, infatti, è un servizio 360° come suggerisce la stessa architettura della sede di Bovisio Masciago – in cui lavorano oltre 20 dipendenti – suddivisa in uffici commerciali, laboratorio tecnico e magazzino centralizzato. Dal 2020, inoltre, lo stabile è stato arricchito con una control room per un monitoraggio costante dei sistemi dei clienti.

Lo sviluppo inoltre di un sistema di backup in cloud permette a questi ultimi sia l’accesso da remoto dei propri dati aziendali, sia la preservazione della loro integrità: grazie all’accordo con il colosso cinese Sangfor, l’azienda brianzola propone firewall di altissimo livello garantendo così elevati standard di sicurezza aziendale e produttività.

Oltre al personale della sede centrale, Arcadia Tecnologie si avvale di una fitta rete di tecnici sul territorio, sia per le installazioni presso le sedi sei propri clienti, sia per intervenire rapidamente in loco per assistenze tecniche urgenti o manutenzioni di routine.

A fianco della fornitura di componenti hardware, l’azienda commercializza e sviluppa anche soluzioni software, il cui fiore all’occhiello è il programmare gestionale Armadillo Cloud. Customizzabile sulla base delle esigenze del cliente, questo software proprietario ha due peculiarità: aderisce perfettamente alle esigenze delle piccole e medie imprese e, soprattutto, è sicuro e dinamico.

Inoltre, grazie alla partnership con WRDigital, agenzia di comunicazione e marketing digitale, Arcadia Tecnologie ha implementato soluzioni e-commerce integrate con il gestionale Armadillo Cloud e supportate da una forte attività marketing, incontrando così il bisogno sempre più impellente per molte attività, di ottenere visibilità e comunicare in modo efficace il proprio perimetro professionale così da aprirsi a nuovi mercati.

Non solo: Arcadia Tecnologie e WRDigital hanno deciso di dare un sostegno concreto agli imprenditori del territorio, proponendo un’ottimizzazione sensibile dei propri costi. Chi sottoscriverà un contratto di noleggio di 24 mesi del software Armadillo Cloud avrà un anno di noleggio gratuito. Parallelamente WRDigital estenderà per tutti i clienti che sottoscriveranno un contratto biennale un pacchetto comprensivo della realizzazione di un sito e-commerce, della gestione dei canali social e della comunicazione digitale con un investimento mensile su misura per le esigenze del cliente.

Andrà tutto bene? Insieme a Arcadia Tecnologie e WRDigital non c’è dubbio.