Incentivi statali per acquistare un’auto: dove e come usufruirne

Oggigiorno guidare un’auto non significa solamente muoversi con un semplice mezzo di trasporto. L’automobile anzi, come un accessorio più elegante degli altri, è una vera e propria emanazione della personalità di chi guida. E così come ogni personalità è diversa, anche l’automobile potrà dunque rispecchiare diverse caratteristiche.

Dall’amante del benzina perché ancorato a un mondo più tradizionale, passando per gli amanti della modernità del diesel fino ad arrivare alle esigenze ecologiche del motore elettrico: tante le automobili che possono fare al caso di chi guida.

Un’eccellenza nel settore

Lo sa bene G.Villa, eccellenza nel ramo dei concessionari automobilistici, nato nel 1959, anno di apertura della prima sede in Via Boito 114 a Monza. Nel 2003 G.Villa ha aperto la seconda sede in Viale Sicilia 104 e nel 2021 quella dedicata al marchio Jeep in via Colzani 21 a Seregno, confermandosi in questo modo come un valido punto di riferimento in Brianza.

Un parco auto di tutta qualità ,quello presente nelle varie sedi e che comprende Fiat, Lancia, Abarth, Fiat Professional e dal 2018 anche Hyundai. Nel 2021 la nuova arrivata è la Jeep.

A testimonianza dell’importanza di questa azienda, ricordiamo che G.Villa sarà presente fino a Domenica 12 Settembre al Fuori Monza GP, contenitore di eventi rivolto a tutti gli appassionati della Formula 1, in Largo IV Novembre e per l’occasione presenteranno i modelli più rappresentativi Fiat e Hyundai.

Attenzione verso il cliente e cortesia

Titolare della concessionaria è Matteo Villa, da sempre con un occhio di riguardo al cliente, il vero protagonista dell’azienda. Obiettivo del concessionario è infatti quello di fornire un servizio di altissimo livello per soddisfare le esigenze di chi acquista. Ciò ha permesso a G.Villa di essere inserito dal 2018 nella classifica dei migliori 100 Top Dealers Italia per quanto riguarda qualità dei servizi, customer satisfaction, attenzione al digital e approccio ai social.

Non solo vendita del prodotto, ma anche assistenza post vendita. La G.Villa infatti fornisce un servizio di assistenza a 360 gradi, che comprende la manutenzione ordinaria, come il tagliando, il cambio pneumatici e la revisione, a quella straordinaria. Per non dimenticare mai l’obiettivo fondamentale: fornire al cliente un’esperienza indimenticabile.

Incentivi statali per auto elettriche

Un motivo in più per acquistare presso G.Villa è sicuramente l’Ecobonus, incentivo statale che vuole promuovere la transizione verso l’elettrico e i veicoli a ridotte emissioni, proponendo un acquisto calmierato.

Grazie a tale incentivo sarà possibile godere di un bonus di 6.000 euro per l’acquisto di vetture nuove con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 grammi per chilometro (elettriche) e di 2.500 euro per quelle che rientrano nel range 21-60 grammi per chilometro (ibride plug-in).

L’Ecobonus è in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno, per tanto è necessario affrettarsi e approfittare di quest’offerta.

G.Villa è pronto per soddisfare ogni richiesta in tal senso, sia tramite appuntamento che attraverso il sito, per accompagnare il cliente verso un acquisto mirato e consapevole.