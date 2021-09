Mobilità sostenibile, cambiare abitudini è questione di...Karma

100km con solo 2 euro di rifornimento: non un sogno ma la realtà di chi sceglie di guidare un’auto elettrica: percorrere 100km con solo 2 euro. Un vantaggio non solo economico ma la vera sfida del futuro per la svolta Green del nostro pianeta. E sempre più italiani, aiutati dagli incentivi messi in atto dal governo, guardano con sempre più attenzione ad una mobilità sostenibile. Marchi storici che affiancano alla loro offerta di parco macchine anche la versione elettrica, ma anche nuove case produttrici che hanno deciso di realizzare solo auto di nuova tecnologia.

Ne consegue che l’offerta è sempre più vasta ed ampia. Ed è anche per questo che è utile affidarsi ad un concessionario che possa illustrare la miglior auto ecologica in grado di soddisfare le singole esigenze dei clienti; che si muovano in piccole città o vogliano viaggiare per lunghi tragitti. Vantaggi non solo nei costi di rifornimento ma anche per quanto la manutenzione ed è anche per questo che 7 persone su 10 sono favorevoli all’acquisto di un’auto elettrica o ibrida. Ne abbiamo parlato, in questa video-intervista, con Norman Biacchi, Chief Communication Officer di GP Car.