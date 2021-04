I bollettini della Pubblica Amministrazione si pagano anche nella GDO: ecco come fare

La tecnologia è una delle migliori amiche dell’essere umano, capace di farci risparmiare tempo, di aiutarci in tantissimi campi e situazioni e, soprattutto, di semplificarci la vita. Ci svegliamo con il suono del cellulare, ci incontriamo faccia a faccia anche se a chilometri di distanza, abbiamo applicazioni mobile in grado di risolvere quasi ogni nostro problema e device che velocizzano e semplificano tantissimi aspetti della nostra vita.

Nella vita di tutti i giorni la tecnologia si è quindi fatta sempre più spazio, fino a diventare parte integrante della nostra routine, agevolandoci nelle più svariate mansioni e segnando una svolta significativa tra "come si faceva prima" e "come si fa adesso".

PagoPa in cassa al supermercato

Da questo punto di vista, tra le ultime novità più interessanti che ci permettono di risparmiare tempo e di semplificarci la vita troviamo il nuovo servizio B2B offerto da Satispay, grazie al quale in tutti i punti vendita dei supermercati Esselunga e Iper La grande I è possibile saldare, insieme alla spesa, anche tributi, tasse, bollettini, utenze, rette scolastiche e multe verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

A partire da marzo 2021, infatti, PagoPA è diventato il solo punto di riferimento per poter effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA è una piattaforma che permette ai cittadini di effettuare qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione in modo standard, sicuro e trasparente. Grazie a Connect, il servizio sviluppato ed erogato da Satispay che permette di accettare il pagamento di bollettini direttamente in cassa, nei punti vendita Esselunga e Iper La grande I, dunque, è possibile pagare i bollettini della Pubblica Amministrazione anche alla cassa del supermercato.

Questi pagamenti possono essere effettuati in modo facile e veloce, utilizzando qualsiasi strumento di pagamento (contanti, carte di credito o di debito, bancomat e smartphone) e semplicemente presentando il bollettino alla cassa. Il tutto in modo sicuro, trasparente e immediato al costo di 1,50€ per ciascun bollettino.

Per innescare il pagamento del tributo, per il cassiere è sufficiente presentare il QR Code del bollettino alla cassa, così come avviene per i normali prodotti in vendita. L’importo della transazione pagoPA verrà incluso nello scontrino del cliente rilasciato a fine spesa, su cui saranno riportati tutti i dettagli dell’operazione ottenendo così valore di quietanza dell’avvenuto pagamento

I negozi Esselunga di Monza:

Esselunga di via Buonarroti

Esselunga di via Brembo 4 - Località San Fruttuoso

Esselunga di viale Libertà

I negozi Iper La grande I di Monza: