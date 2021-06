A Monza una radiologia sempre più avanzata

La cosiddetta diagnostica per immagini negli ultimi dieci anni ha compiuto decisivi progressi. Sono migliorati gli strumenti, anche in termini di rilevazione delle radiazioni, con la possibilità di ridurne sensibilmente il carico.

Secondo un’indagine del Ministero della Salute in Italia, fino a vent’anni fa molte apparecchiature risultavano datate. Questo valeva per la mammografia, per la radiodiagnostica tradizionale e per la tomografia computerizzata. Oggi però i progressi non sono tangibili solo nella tecnologia, ma anche nella migliore disponibilità di soluzioni.

Se fino agli anni ’80 la radiologia si avvaleva solamente dei raggi x, sono emerse nel tempo nuove tecniche diagnostiche, come la risonanza magnetica oppure gli ultrasuoni. Inoltre, vista la necessità di rispondere sempre più in velocità alla richieste dei pazienti – anche per l’importanza della tempestività nelle cure – è migliorata di molto anche l’acquisizione delle immagini mediche, permettendo ai radiologi di consegnare un referto in tempi rapidi e a una diagnosi immediata.

Apre una nuova Radiologia a Monza

Nel centro medico Humanitas Medical Care (via Sant’Andrea 25, presso “Il Maestoso”), nuovo punto di riferimento per i bisogni di salute dei cittadini monzesi, i servizi di radiologia completano l’offerta ambulatoriale di visite ed esami.

Il centro Humanitas Medical Care di Monza mette a disposizione le più avanzate tecnologie ed equipe di specialisti di primo piano, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a effettuare esami e diagnosi accurate, anche in un’ottica di prevenzione. A partire dalla risonanza magnetica ad alto campo, 1,5 Tesla: una tecnologia in grado di effettuare esami complessi, senza doversi recare in ospedale, adatta anche a chi soffre di claustrofobia, grazie alla sua spaziosa apertura. Inoltre con tempi di esecuzione piuttosto ristretti, è in grado di fornire immagini altamente definite.

Gli altri servizi della radiologia comprendono la mammografia, effettuata tramite mammografo digitale con tomosintesi, uno degli strumenti più evoluti nella diagnosi precoce del tumore al seno: attraverso questa tecnica possono aumentare la capacità di identificare eventuali tumori.

Gli ecografi equipaggiati con sonde sonore di tipo lineare ad alta frequenza, che consentono di completare le diagnosi in materia di senologia: l’uso complementare di questi strumenti può essere molto utile in presenza di un seno molto denso.



Visite ambulatoriali e test anti covid

Il centro Humanitas di Monza è inoltre un punto riferimento per qualsiasi esigenza di salute e cura e collabora strettamente con l’Humanitas San Pio X e l’IRRCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Nel Centro Prelievi, si effettuano esami in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e in regime privato.

Qui, tra le alte cose, vengono eseguiti i tamponi molecolari e i test seriologici per misurare gli anticorpi anti-Coronavirus: le analisi vengono poi eseguite nel laboratorio dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas.

I pazienti possono usufruire anche di tutte le attività ambulatoriali, dall’allergologia, alla cardiologia, fisioterapia, fino all’ortopedia e all’oculistica. Il Centro Humanitas di Monza offre anche percorsi di prevenzione dedicati, ovvero check-up che consentono di correggere lo stile di vita e allo stesso tempo di effettuare diagnosi precoci. I percorsi sono strutturati in base alle caratteristiche individuali del paziente.

A disposizione dei pazienti, un parcheggio gratuito sotterraneo.

Per saperne di più si può visitare il sito web o telefonare al numero 02 82243838