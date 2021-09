Furti addio: scopri il rivoluzionario sistema per mettere in sicurezza casa tua

Capita sempre più frequentemente che i privati sentano una grande esigenza – specialmente all’aumentare di notizie riguardanti furti sul territorio – di mettere in sicurezza la propria abitazione così da scongiurare il rischio di uno scasso ed evitare le spiacevoli conseguenze e i danni causati da un’intrusione indesiderata.

Dotarsi di un sistema di sicurezza realmente efficace e capace di limitare al minimo la possibilità di un furto, tuttavia, non è impresa semplice: le semplici inferriate – la soluzione ad oggi più comune –, per esempio, anche se certificate in classe di sicurezza 3 o 4, garantiscono una resistenza allo scasso solo per pochi minuti.

Semplice, efficace e comodo: i plus del sistema GratAlarm™

Non bisogna però disperarsi: grazie all’innovativa soluzione ideata da GratAlarm™ dormire e vivere tranquilli è possibile. Ma come funziona il sistema di GratAlarm™? Molto semplice: delle grate di sicurezza apribili e fisse vengono associate a uno speciale sistema d’allarme che si aziona immediatamente alla minima vibrazione, allertando così il proprietario di casa del tentativo di apertura indesiderata e mettendo in fuga i ladri prima che riescano ad entrare.

Semplice ma anche comodo da montare e poco invasivo: l’installazione del sistema GratAlarm™, infatti, non obbliga il proprietario di casa a effettuare opere murarie. Inoltre, grazie all’acciaio pre-zincato, i lavori legati alla manutenzione delle grate apribili sono ridotti al minimo indispensabile.

Non solo: il sistema anti-scasso GratAlarm™ può essere attivato da remoto tramite smartphone con pochi e semplici passaggi, garantendo così al proprietario di casa una gestione continua ed effiace della sicurezza della propria abitazione, ovunque si trovi.

Sicurezza garantita

Una soluzione quindi semplice e al tempo stesso funzionale e che tutela il proprietario di casa. Grazie al servizio Garanzia ZeroFurti™, infatti, in caso di furto con il sistema GratAlarm™ attivato il cliente verrà rimborsato dell’intero investimento sostenuto.

Con GratAlarm™, insomma, puoi tornare a vivere tranquillo e garantirti una volta per tutte dai rischi e dai danni connessi a un furto.