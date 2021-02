Salute e benessere, due facce della stessa medaglia

La pandemia ancora in corso ha impartito a tutti una grande lezione: la salute è preziosa.

In linea teorica, ognuno ne era già consapevole, eppure il suo valore è stato spesso sottovalutato.

La salute è alla base di una buona qualità della vita, nonché il punto focale per mantenersi in uno stato di benessere.

Ecco perché prendersene cura è dovere di ogni individuo, un vero e proprio atto di amore e rispetto per sé stessi.

Fondamentale, in tal senso, la prevenzione.

Uno stile di vita sano per migliorare la salute

Quando si parla di prevenzione, per mantenersi in buona salute, si pensa immediatamente agli screening periodici; questi rivestono sicuramente un ruolo importante, ma non sono l’unica abitudine da introdurre nella propria routine.

Il punto di partenza, infatti, consiste nell’avere uno stile di vita sano.

Alcune semplici buone abitudini, contribuiscono a contrastare lo sviluppo di patologie, dolori e malesseri; un corpo sano, inoltre, reagisce meglio alla comparsa di eventuali malattie.

Il primo passo consiste nel seguire un’alimentazione sana ed equilibrata , che garantisca l’apporto di tutti i nutrienti necessari; largo, quindi, a frutta, verdura, fibre, legumi, carboidrati integrali, nonché a pesce e carni bianche, fonti di proteine. Meglio limitare il sale, il cui uso eccessivo favorisce la ritenzione idrica.

, che garantisca l’apporto di tutti i nutrienti necessari; largo, quindi, a frutta, verdura, fibre, legumi, carboidrati integrali, nonché a pesce e carni bianche, fonti di proteine. Meglio limitare il sale, il cui uso eccessivo favorisce la ritenzione idrica. Necessario limitare l’assunzione di alcol

Il fumo va, completamente, eliminato

va, completamente, eliminato Per quanto possibile, limitare le occasioni di stress , deleterio per la salute

, deleterio per la salute Come ormai noto, l’attività fisica è fondamentale per stare bene. Non è necessario strafare, è sufficiente praticare con regolarità: passeggiare, andare in bicicletta, correre, sono ottime occasioni per muoversi un po’.

Con costanza e determinazione, si può davvero dare una svolta positiva alla propria vita.

Certo, farlo da soli può non essere facile: fortunatamente, esistono dei professionisti cui rivolgersi, che possono offrire un valido aiuto.

Un supporto per dedicarsi al proprio benessere

Per crearsi delle solide e salutari nuove abitudini, per stilare un percorso personalizzato, dedicato alla persona, ci si può far aiutare da Figurella.

Da ben 40 anni, infatti, Figurella si occupa di benessere e, grazie alla propria esperienza, è in grado di affiancare tutte le donne che desiderano raggiungere, o recuperare, la forma fisica ottimale.

Conseguenza di ciò, un aumento generale del benessere.



Uno dei punti di forza di Figurella è dato dal fatto che si viene, costantemente, seguiti: al centro di tutto infatti, vengono posti la persona e le relative esigenze.

Durante tutto il percorso, un’assistente qualificata e un team di professionisti nell’ambito di salute e alimentazione offrono la propria esperienza e il proprio supporto per aiutare la cliente al raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Viene, inoltre, utilizzato un metodo di comprovata efficacia, che si basa su 3 attività specifiche:

Vengono svolte, nello speciale lettino termoattivo, attività calibrate sul corpo della persona. Le sessioni hanno una durata di 30 minuti.

Per mantenere i tessuti elastici e migliorare il microcircolo, ogni sessione si conclude con un trattamento all’ozono.

La cliente imparerà ad avere un’alimentazione sana. Questo consente di introdurre un nuovo stile di vita anche a tavola, con indicazioni adatte a tutta la famiglia.

Ricominciare da sé stessi

Per volersi più bene, iniziando con un nuovo stile di vita, Figurella ha pensato di proporre uno starter kit ad un prezzo speciale, per scoprire tutti i vantaggi di abitudini più salutari.

Lo starter kit comprende 5 sedute nella cabina a ozono, 5 sedute nel lettino termoattivo brevettato, 1 assistente personale, 1 analisi della figura, 1 analisi dell’alimentazione, 1 valutazione finale del risultato.

Un eccellente punto di partenza per dedicarsi al proprio benessere.

I Centri Figurella sono autorizzati come Centri Medici e operano sotto la supervisione di un direttore sanitario.

Per questo, presso ogni Centro Figurella sono presenti figure professionali qualificate, che accompagnano le clienti durante il percorso; fisioterapista, osteopata, chinesiologa, nutrizionista sono, infatti, a disposizione per risolvere qualsiasi dubbio e offrire la propria assistenza.



Migliorare la propria condizione non è mai stato così semplice, è sufficiente rivolgersi al Centro Figurella più vicino.

Nella provincia di Monza e Brianza sono disponibili diverse sedi:

- C’è un Centro Figurella a Lissone, che è possibile contattare chiamando il numero 0394669126

- A Seregno, invece, il numero da chiamare è lo 0362221947

- È presente una sede anche a Vimercate, che risponde allo 039660456

Inoltre, il 22 Febbraio verrà inaugurata la nuova sede di Monza; si possono avere maggiori informazioni chiamando il numero 3929507626

In più, si può rimanere aggiornati in merito a novità, curiosità e consigli legati al benessere seguendo la pagina Facebook di Figurella Monza Brianza.

Gallery