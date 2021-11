Photofestival 2021: fondazione 3M porta la fotografia di Giovanni Verga a Monza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Monza (MI), 27 settembre 2021 – Anche Monza partecipa alla sedicesima edizione del Photofestival - la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore - ospitando dal 1° al 24 ottobre, presso la Galleria Civica, la mostra “Giovanni Verga scrittore fotografo” di Fondazione 3M, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di oltre 110 mila immagini. L’esposizione - che comprende fotografie scattate da Verga dal 1887 al 1902 - indaga il rapporto che lega letteratura e fotografia, facendo conoscere a un pubblico vasto ed eterogeneo l’opera fotografica di Verga. L’esposizione esamina, inoltre, da un punto di vista critico questo autore, che fu frettolosamente definito a suo tempo come un fotoamatore di valore non eccelso, ma che si è rivelato invece capace nei tanti ritratti e nelle immagini d’ambiente di rivelare un’interessante visione del mondo e anche alcuni lampi di classe. In larga prevalenza, i soggetti – molti ritratti ed alcune vedute – sono legati alla Sicilia (Catania, Vizzini e dintorni) ma non mancano riprese realizzate in Svizzera, a Como, Bormio e sui laghi Maggiore e di Como. Accanto ai ritratti singoli e di gruppo di amici e familiari, lo scrittore ha ripreso personale di servizio, gente comune e bambini, in perfetto parallelismo con gli interessi legati alla sua produzione letteraria. La mostra verrà inaugurata alle ore 18:00 di venerdì 1° ottobre presso la Galleria Civica di Monza, in Via Manfredo Camperio 1, e sarà aperta al pubblico fino a domenica 24 ottobre nei seguenti orari: dalle 15:00 alle 19:00 dal martedì al venerdì, mentre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 il sabato e la domenica. L’ingresso è gratuito.

Maggiori informazioni sono disponibili ai siti: https://fondazione3m.it/ https://www.milanophotofestival.it/