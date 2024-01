Nel parco di Monza è stato trovato un pitone

Un pitone nel parco di Monza. Un ritrovamento insolito che sabato mattina ha subito fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato il rettile che, con tutta probabilità, è stato "lanciato" nel parco della Villa Reale da qualcuno di passaggio. E si è trattato purtroppo dell'ennesimo caso di abbandono su cui ora sono in corso indagini.

La scoperta è stata fatta dal personale addetto alla pulizia che ha notato il serpente all’ingresso pedonale di via Lecco, nei pressi della casa cantoniera. Dai primi accertamenti condotti dal personale del parco e dalla polizia locale, sembra che il rettile sia stato ‘lanciato’ all’interno del parco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l’animale e lo hanno preso in consegna: nel corso delle prossime ore, saranno gli specialisti a determinare se sia ancora in vita.

Si tratta di un rettile che, con il freddo è totalmente inattivo, e - spiegano dalla Reggia di Monza - è probabile sia stato addomesticato nel luogo dove viveva in precedenza. "E’ purtroppo l’ennesimo caso di un rettile allogeno abbandonato in un luogo pubblico per disfarsene senza incorrere nelle norme in vigore sulla detenzione di questi animali". Ora sono in corso le indagini per far luce sull'abbandono e la polizia locale di Monza ha effettuato una segnalazione ai carabinieri forestali.