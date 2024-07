Ben 500 mila euro per la sicurezza stradale in Brianza: l'annuncio

Il capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta ha annunciato un importante finanziamento destinato alla provincia di Monza e Brianza e finalizzato alla la sicurezza stradale.

Con un emendamento presentato appunto dagli esponenti del Carroccio e dal centrodestra nel prossimo bilancio regionale saranno infanti stanziati 500 mila euro per interventi strutturali sulla rete viaria provinciale. Per la Brianza in particolare il finanziamento di interventi strutturali per la messa in sicurezza della rete viaria, di competenza della provincia di Monza e Brianza, con un contributo di 250mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

"Un intervento necessario - ha chiarito Corbetta - di cui il nostro territorio ha bisogno, in relazione soprattutto agli importanti livelli di traffico presenti sulla rete stradale lombarda e specialmente brianzola".

In merito all’emendamento è intervenuto il presidente della provincia di Monza e Brianza, il leghista Luca Santambrogio: "Esprimo pieno apprezzamento per l’iniziativa del consigliere Corbetta che con questo emendamento, se approvato, porterà importanti risorse nella nostra provincia che potranno essere spese per potenziare la messa in sicurezza di intersezioni pericolose e per migliorare i collegamenti ciclabili sulle arterie di competenza provinciale" ha precisato.