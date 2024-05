A Monza apre la grande sala giochi: al posto delle auto arrivano le slot

A Monza arriva una grande sala giochi e aumenta la preoccupazione tra i residenti. La nuova sala - che sorgerà a pochi passi dallo stadio, in una zona super trafficata - intimorisce le persone che vivono in zona. Ad oggi non c’è ancora nulla di certo. Lo ha confermato l’assessore Ambrogio Moccia rispondendo lunedì sera a un’interrogazione in consiglio comunale presentata dal consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) che chiedeva conferme in merito a quella voce che da settimane sta circolando nel quartiere di Cederna.

Al civico 114 di viale Sicilia, dove c’era una concessionaria di auto, dovrebbe aprire i battenti una sala giochi. “I residenti sono molto preoccupati - ha spiegato il capogruppo degli azzurri -. Viale Sicilia è una strada molto trafficata”. Longo invita il comune, nei limiti previsti dalla legge, a cercare di ostacolare l’apertura di questo tipo di attività e qualora non fosse possibile invita i proprietari dell’immobile a scegliere di vendere o affittare il capannone a un altro tipo di attività commerciale. “Invito i proprietari a fare una scelta a favore della collettività - aggiunge Longo -. La ludopatia è un problema molto serio sul territorio di Monza e Brianza. Secondo i dati del 2022 sono oltre 200 le persone cadute nel baratro della ludopatia e che sono seguite dall’Asst Brianza. Ma il sommerso è sicuramente molto maggiore. Questo tipo di dipendenza distrugge, non solo chi ne è colpito, ma anche le famiglie”.

L’assessore Moccia ha confermato la massima attenzione della giunta in merito, non solo alla possibile apertura di questa nuova sala giochi, ma più in generale al dramma della ludopatia. “La richiesta per l'apertura di quel tipo di locale è in atto e viene trattata con estremo rigore formale - precisa l’assessore Moccia -. Siamo ancora nella fase dell’istruttoria”.

Una battaglia contro le sale slot e le sale scommesse che a Monza è iniziata con la consigliera comunale Anna Martinetti che già 10 anni fa aveva intrapreso una vera e propria guerra culturale e in aula contro queste attività. Una battaglia che nel 2018 durante la giunta Allevi – quando Annamaria Martinetti sedeva tra i banchi della maggioranza – ha portato alla stesura di un regolamento ad hoc proprio su questo tema. Martinetti aveva organizzato molti eventi per sensibilizzare i gestori dei bar a rinunciare alle macchinetti e aveva promosso momenti di festa in piazza facendo riscoprire la bella dei giochi di un tempo. Ma non solo: aveva acceso le luci dell'opinione pubblico su un dramma che a Monza e Brianza era ancora nascosto, ma che colpiva centinaia di famiglie.