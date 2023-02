Quanti brianzoli hanno votato alle 19

Alle 19 erano 28.09% i brianzoli che si erano recati alle urne per l'elezione del presidente della Regione Lombardia e del consiglio regionale. Ancora bassa l'affluenza alle urne a Monza e in Brianza. In Lombardia alle 19 di oggi, domenica 12 febbraio, erano 27,16 i cittadini aventi diritto che si sono recati alle urne. E' quella di Bergamo la provincia che alle 19 aveva visto il più alto tasso di votanti (29,28%), mentre fanalino di coda la provincia di Sondrio con il 22,77%. A Monza alle 19 aveva votato il 28,29% dei cittadini aventi diritto. I seggi rimarranno aperto fino alle 23 di questa sera. Poi riapriranno anche domani lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15. Poi partirà lo spoglio delle schede.

Come si vota

Ciascun elettore può, a scelta:

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione; tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate;

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

I candidati consiglieri brianzoli

Ecco tutti i brianzoli che correranno per un posto in consiglio regionale. Ecco le liste a sostegno dei candidati alla presidenza Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino, Mara Ghidorzi e Letizia Moratti.

Lombardia ideale Fontana presidente

Marcello Bortolameotti

Samantha Deponti

Fiorenzo Massimo Corti

Caterina Domingo

Jacopo Dozio

Emilia Sala

Bruno Santese

Francesca Vecchini

Lega

Alessandro Corbetta

Andrea Monti

Alessandro Flumiani

Stelio Pozzi

Laura Caldan

Laura Capra

Valeria Di Tullio

Francesca Villa

Forza Italia

Fabrizio Figini

Paola Romeo

Gianmarino Colnago

Letizia Caccavale

Marcello Milazzo

Mariangela Beretta

Dario Vivaldi

Daniela Mattioli

Fratelli d'Italia

Marco Meloro

Federico Romani

Antonio Castiglia

Eleonora Frigerio

Alessia Villa

Ilaria Adamo

Claudia Toso

Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi

Andrea Calcina

Nadia Angela Galliani

Lino Fossati

Eleonora Citterio

Antonio Lo Furno

Elisabetta Timpano Cattaneo

Partito Democratico

Gigi Ponti

Rosalba Colombo

Umberto Ruzzante

Angela Marcella

Ivano Riva

Barbara Ongaro

Pietro Virtuani

Irene Zappalà

Movimento 5 Stelle

Marco Fumagalli

Elisabetta Bardone

Massimiliano Albericci

Alessandra Iurlaro

Claudio Colombo

Antonella Beringheli

Vincenzo Repici

Mara Tentorio

Majorino Presidente Patto Civico

Marco Troiano

Concetta Monguzzi

Tommaso Castoldi

Alicia Ambrosini

Francesco Pasquali

Ilaria Guffanti

Gianni Tartari

Elena Pitino

Alleanza Verdi Sinistra

Giovanna Maria Amodio

Dario Balotta

Alessia Arcaini

Marco Donadel

Dafne Sagrati

Stefano Galletti

Alfonsa Maria Scalone

Enzo Giussani

Unione Popolare

Mara Ghidorzi

Michele Quitadamo

Anita Giuriato

Antonio Piserchia

Marta Gatti

Lorenzo Capizzi

Letizia Moratti presidente

Martina Sassoli

Claudio Chiappucci

Pietro Zanantoni

David Galli

Paola Catanese

Loredana Mariani

Andrea La Manna

Antonella Vergani

Azione-Italia Viva

Fabio Albanese

Laura Barzaghi

Nunzia Caporeale

Antonio Foti

Osvaldo Mangone

Melina Martello

Alessia Pascariello

Alberto Pilotto