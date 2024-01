In Brianza arriva una maxi opera d'arte: è l'ibrido contemporaneo più grande d'Europa

Dopo Palermo, Roma, Bolzano, Trieste, Firenze e Forlì adesso tocca a Vimercate. E il comune brianzolo sarà la prima città della Lombardia ad ospitare “L’albero dei tutti – un’opera contro la mafia” dell’artista gardenese Gregor Prugger.

L’ibrido contemporaneo più grande d’Europa

L’installazione urbana, che troverà la sua location nel cortile d’onore di Villa Sottocasa, è una scultura originale che rappresenta realisticamente e simbolicamente oltre quattrocento caduti nella lotta alla mafia.

Un abete di quindici metri per oltre nove d'ampiezza, con un impalcato mobile di rami ampio di oltre dieci metri, per più di trecento sculture ad innesto che rappresentano nel piccolo dettaglio realistico (da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino) le moltissime vittime di mafia: dai troppi poliziotti assassinati ai tanti magistrati, intellettuali, imprenditori e bambini. Un’opera colossale, l’ibrido contemporaneo più grande d’Europa, realizzata grazie al contributo della Provincia Autonoma di Bolzano e la partecipazione del Comune di Ortisei, in esclusiva per la Fondazione Falcone. Un progetto che ha avuto la piena collaborazione della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e di moltissime istituzioni locali.

Nel periodo in cui l’opera resterà a Vimercate l’Amministrazione Comunale e Fondazione Falcone coinvolgeranno studenti e cittadinanza attraverso iniziative ed eventi. Il progetto è stato presentato nella mattinata di lunedì 29 gennaio e ha visto la partecipazione, assieme al Sindaco della Città di Vimercate Francesco Cereda, anche di Riccardo Corti, Assessore con delega alla Legalità e Davide Nicolussi Presidente del Consiglio Comunale di Vimercate, Alessandro De Lisi Curatore Generale della Fondazione Falcone e Gregor Prugger l’artista gardenese autore dell’opera.

“Siamo onorati di poter ospitare qui a Vimercate, prima città della Lombardia a farlo, quest'opera simbolo e testimonianza della lotta alla mafia. La cultura, l'arte e la bellezza sono armi fondamentali nella lotta contro la criminalità organizzata, e non a caso abbiamo scelto di posizionare l'Albero nel cortile d'onore della Villa Sottocasa, all'ingresso del MUST, a sigillare questa collaborazione virtuosa tra il nostro museo e il Museo del Presente che Fondazione Falcone inaugurerà proprio quest'anno a Palermo. L'arrivo dell'Albero dei Tutti è quindi solo il primo step di una partnership solida e ampia tra il Comune di Vimercate e la Fondazione Falcone” ha detto Francesco Cereda, sindaco della città di Vimercate.

“Per vincere le mafie definitivamente non basta il quotidiano percorso di affermazione della cultura della legalità, occorrono passione, coraggio e impegno. Servono esempi, attenzione e cura verso la comunità soprattutto rivolgendoci ai giovani e alle scuole del territorio, così da rompere il patto mortale di consenso economico e criminale tra le cosche e le aziende e le persone in difficoltà. Che siano protagoniste le istituzioni e i giovani in questo progetto di comunità che è il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: per noi è un onore e un piacere che sia Vimercate la prima città della Lombardia ad aver aderito e condiviso il progetto del museo allargato ai diversi territori, qui dove il volontariato è un esempio per tutta Italia” - Così Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone - “Da trent’anni siamo convinti che è nei giovani, nelle scuole, nel mondo del volontariato che si trova l’energia per affermare un’idea di Italia e di patria libera dalle mafie, qui ci sono i veri ambasciatori della rinascita”.

“L’opera l’albero dei Tutti di Gregor Prugger è la più grande scultura ibrida d’Europa sul tema della memoria civile del Paese, della lotta contro le mafie, del sacrificio di molte e molti delle vittime che qui sono rappresentati, come se fosse un corallo di storie, un presepio civile contro i clan. Oggi, accogliendo l’opera a Vimercate inizia il percorso di progettazione dell’intervento urbano speciale d’arte contemporanea che farà da cerniera tra il territorio lombardo e il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: un unico progetto, un museo diffuso, una comunità unita, un Paese che dice no alle mafie” - Alessandro de Lisi, consigliere e curatore generale della Fondazione Falcone e del Museo del presente - “Ed è seguendo l’invito della Presidente Falcone che Vimercate diventa un laboratorio civile e un esempio, dove i consiglieri comunali, senza differenze di schieramento, la giunta, i giovani studenti delle scuole del territorio, le associazioni di volontariato e d’arma, diventano gli ambasciatori della rinascita, guide speciali per illustrare ai cittadini la storia e l’opera del maestro di Ortisei Prugger. Perché la bellezza è uno strumento per contrastare criminalità e corruzione dei sostenitori dei clan, quegli apparentemente insospettabili colletti bianchi pronti a fare affari nell’ombra: la coesione della comunità dei coraggiosi e dei solidali vince sempre sulla mafia. Cultura 1 - mafia 0”.