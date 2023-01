Rossi tenta il bis: "Pronto per fare ancora il vostro sindaco"

"Io ci sono: contate su di me, contate su di noi. Vogliamo proseguire su questa strada con il coinvolgimento di tutte le persone che vogliono prendersi a cuore il futuro della città, con lo spirito, lo stile e l'entusiasmo che abbiamo avuto in questi anni. Seregno guarda avanti". Così termina il lungo post che il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha pubblicato oggi, martedì 17 gennaio, sul suo profilo Facebook.

Un post con cui annuncia di essere pronto a candidarsi per il secondo mandato, per altri 5 anni di lavoro a servizio della città e dei cittadini. "Gli anni trascorsi hanno rappresentato per me un'esperienza personale, oltre che professionale, incredibile - spiega -. Ho cercato di darmi completamente, senza riserve, pienamente consapevole dell’enorme responsabilità che mi è stata affidata dalla mia comunità nel provare a prendermene cura al meglio".

Un pensiero alla sua famiglia che lo ha sempre appoggiato: la moglie Cristina e i tre figli Anita, Giorgio e Tommaso. Una famiglia che, Rossi rivorda, ha dovuto in parte sacrificare. "Nel momento in cui ero chiamato a prendere una decisione sul mio futuro, è stato da subito evidente per me che la scelta o era di famiglia, o non era - continua -. Non è stato scontato, ve lo assicuro, pensando a tanti sacrifici ed equilibri di questi anni: spesso scherzo dicendo che non so quanti sindaci in Italia abbiano fatto due figli nel mandato".

E adesso Rossi tenta il bis, guardando indietro agli anni difficili della pandemia. "Io ci sono, con la mia squadra, che tutta insieme un paio di settimane fa ha chiesto anche pubblicamente la mia ricandidatura - prosegue -. Anche a loro va il mio grazie più grande, perché da solo non avrei combinato proprio nulla e non potrei fare nulla. Ci siamo impegnati tanto per il rilancio della nostra comunità e tornare a essere un punto di riferimento in Brianza e in Lombardia, garantendo alla città infrastrutture e sviluppo, e provando a non lasciare indietro nessuno".

Rossi ha un sogno: "Vedere realizzata una Seregno capace di crescere e di essere sempre più a misura di persona, per i bambini, per i giovani e per i meno giovani, vivibile per tutti, in cui le persone possano stare bene e vivere bene".