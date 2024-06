"Giù le mani dal golf club: è un patrimonio sportivo e culturale da tutelare"

“Il Golf Club Milano all’interno del Parco di Monza è un campo di eccellenza, dove hanno giocato i migliori campioni del mondo di golf e che ha ospitato sei edizioni dell’Open d'Italia e svariati campionati internazionali e nazionali. Non parliamo solo di un campo da golf, ma di un patrimonio sportivo e culturale, da tutelare e valorizzare. Cancellarlo vuol dire non avere contezza della realtà e della storia centenaria del Parco. Il Golf Club Milano deve restare dove è, continuando a essere un gioiello che impreziosisce ancora di più uno dei parchi più belli di tutta Europa” . A parlare è il consigliere regionale e capogruppo della Lega Alessandro Corbetta che critica la petizione on line lanciata da Giorgio Majoli (referente del Coordinamento dei Comitati e delle associazioni di Monza) per “sfrattare “ la prestigiosa struttura e trasformare l’area di 95 ettari in un bosco accessibile a tutti.

La petizione in pochi giorni ha raggiunto oltre 500 firme, ma soprattutto ha sollevato un grande dibattito intorno alla presenza del Golf Club Milano all’interno del grande polmone verde cittadino. In molti, soprattutto sui social, hanno abbracciato l’idea promossa da Majoli. “Questa decisione avrebbe una serie di effetti positivi, irrinunciabili per il restauro del complesso monumentale Villa Reale e Parco - spiega Giorgio Majoli -. Si otterrebbe un contributo significativo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico di Monza e degli altri comuni confinanti, notoriamente giunto a livelli insostenibili. Si annullerebbe l’ingente consumo di acqua e l’immissione nel terreno di sostanze chimiche dannose, necessari per tenere in vita un sedime innaturale”. Ma non sono mancate anche critiche verso la proposta, anche da parte di chi non pratica il golf e in molti hanno ribattuto che il Parco è uno spazio verde abbastanza grande e accessibile a tutti.

Adesso a intervenire nel dibattuto è anche il consigliere della Lega che difende il Golf Club Milano definendolo "patrimonio sportivo e culturale da tutelare e da valorizzare".