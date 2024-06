Il consigliere Corbetta difende la Curva Pieri: "Un valore, non un problema da reprimere"

Una foto sui social insieme ai tifosi del Monza, e poi un post nel quale si ringrazia la Curva Pieri. A postarlo il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Bella serata con gli amici della Curva Davide Pieri, sempre pronti a sostenere il Monza, a difendere la propria Città e a promuovere iniziative benefiche! Spero che tutti a Monza capiscano che una curva così è un valore e non un problema da reprimere. I problemi da reprimere nel capoluogo brianzolo sono ben altri...”. Un post che si conclude con l’invito a partecipare alla grande festa organizzata dalla Curva Pieri ieri sera, sabato 15 giugno, ad Arcore alla quale hanno preso parte centinata di persone.

Il post di Alessandro Corbetta rimanda ai 18 Daspo emessi dal questore lo scorso aprile dopo i fatti del post partita Monza-Napoli. Un fatto che era finito anche sui banchi del consiglio comunale di Monza con il centrodestra che aveva chiesto un incontro con il questore in merito alla gestione dell’ordine pubblico durante le partite casalinghe del Monza. Poi la domenica successiva erano comparsi nei pressi dello stadio maxi striscioni (prontamente rimossi dalla polizia di Stato) con la scritta "Non sei capace…. Il quartiere lo difendo a modo mio. Tanto dirai che a sbagliare sono io”; e volantini non firmati distribuiti durante la partita casalinga del Monza dove si ritornava a parlare con toni critici di sicurezza e di gestione dell’ordine pubblico.