Tradizione confermata: dopo la Messa di mezzanotte vin brulé e panettone con gli alpini

Gli alpini dopo la Messa di mezzanotte saranno in piazza ad attendere, come ogni anno, i fedeli con vin brulé e panettone. Tradizione salva a Monza: anche quest'anno le penne nere proseguiranno nel loro consueto (e dolce) modo di fare gli auguri.

Anche se negli ultimi giorni erano stati sollevati alcuni dubbi e paure sul rischio di vedersi annullare l'evento. Lunedì 19 dicembre a portare il problema in consiglio comunale era stato Massimiliano Longo (capogruppo di Forza Italia). "A 5 giorni dal Natale gli alpini non sanno ancora se potranno andare in piazza a distribuire panettoni e vin brulè ricevendo, come sempre, un contributo dal comune. I tempi sono molto stretti: difficile organizzare in pochissimi giorni la raccolta del materiale, e trovare i volontari per la distribuzione in piazza. Il loro motto di ricordare i caduti aiutando i vivi si realizza, anche, con la loro costante presenza sul territorio".

Sull'argomento è intervenuto direttamente il sindaco Paolo Pilotto che ha assicurato che l'evento verrà regolarmente organizzato, e ha sottolineato l'attenzione dell'amministrazione verso gli alpini. "Nelle ultime settimane sono stati organizzati diversi eventi in piazza con gli alpini: le caldarroste, il banchetto con i panettoni benefici, e l'annuale cerimonia con il corteo e la messa. Sabato (17 dicembre, ndr) il presidente della sezione alpini di Monza ha ricevuto l'ok per la loro possibilità di essere presenti in piazza dopo la Messa della vigilia di Natale".

Una conferma arrivata alla redazione di MonzaToday anche da Andrea Melzi presidente del Gruppo alpini Monza Centro. "Saremo presenti in piazza: è stato un po' laborioso, ci sono state alcune incomprensioni con gli uffici comunali che ci hanno portato ad avere l'ok solo a pochi giorni dall'evento. Per noi l'importante è esserci e ci abbiamo sempre creduto. Ringraziamo il sindaco che si è messo a disposizione in prima persona. Anche se ad oggi (martedì 20 dicembre, ndr) non c'è una delibera di spesa, noi garantiremo ugualmente l'evento. L'abbiamo fatto con giunte precedenti sempre col massimo rispetto e dovere. Gli alpini sono presenti sempre, con lo spirito giusto. Le polemiche non ci piacciono, però pretendiamo rispetto sia come gruppo sia al corpo che rappresentiamo. Saremmo lieti che ci fosse, come di consueto, il sindaco ad aprire l'evento".