La soluzione del sindaco brianzolo contro il caro pedaggio di Pedemontana per i pendolari

“Sindaci uniamoci e facciamo fronte comune per chiedere e ottenere da Pedemontana sconti per i cittadini che dovranno attraversare quella tratta della Milano-Meda, oggi gratuita, che dopo la realizzazione di Pedemontana diventerà a pagamento”. L’invito all’unione arriva dal sindaco di Lazzate, il leghista Andrea Monti (ex consigliere regionale), dopo la recente audizione di Pedemontana al Pirellone quando Sabatino Fusco, direttore generale di Autostrade Pedemontana Lombarda, interpellato dai consiglieri del Pd Ponti e Negri ha confermato che il tratto della Milano-Meda coinvolta nel progetto della maxi autostrada diventerà a pagamento, rispondendo al sindaco di Cesano Maderno (Gianpiero Bocca) che chiedeva sconti per i residenti “Il pedaggio è fondamentale per il rientro dell’investimento . Si potrebbe pensare a tariffe agevolate se, ad Autostrada avviata, si registrano risultati migliori rispetto a quelli ipotizzati”, ha detto Fusco.

Una richiesta che risale già al 2009

Ma il sindaco di Lazzate non si accontenta e chiede una maggiore unione da parte dei suoi colleghi. Monti nel 2009 aveva presentato nel suo Comune una mozione con cui chiedeva la gratuità della Tratta B2 di Pedemontana. Poi nel 2018 Monti fece approvare in consiglio regionale un impegno per rendere gratuita quella tratta. Ma ad oggi l’ipotesi di gratuità non c’è. “L’errore che fu compiuto in quegli anni è chiaro ed evidente - commenta Monti -. I sindaci non hanno giocato in un fronte comune. Molti primi cittadini trattarono separatamente, quelli interessati direttamente al passaggio dell’infrastruttura sul proprio territorio cercarono di ottenere lo sconto solo per i loro cittadini. Risultato? Oggi è previsto che paghino tutti. Per questo ho deciso di preparare e presentare, come sindaco, nel prossimo consiglio comunale un ordine del giorno che invita proprio a costituire un coordinamento tra tutti i sindaci. Coinvolgendo anche i territori del comasco e del canturino, oltre a quelli brianzoli interessati dal fenomeno del pendolarismo sulla Milano-Meda”.

Monti dice sì a Pedemontana (ma gratis per i residenti)

Monti non nasconde il suo netto sì alla realizzazione della maxi infrastruttura che attraverserà la Brianza per 35 km. Ma è contrario al pedaggio per i pendolari, un costo che molto probabilmente allontanerà gli automobilisti dall’attuale Milano-Meda (poi Pedemontana) convogliando nei percorsi cittadini (gratuiti) ingolfando ulteriormente il traffico. “ Serve però che l’opera risulti utile e sostenibile per gli utenti, soprattutto quelli pendolari. Così come non possiamo ignorare, sarebbe irresponsabile, che essendo costruita con soldi a prestito, è inevitabile trovare sostenibilità economica alle richieste che si avanzano. E’ quindi auspicabile che per i pendolari, anche grazie al sistema di esazione “Free Flow”, siano fin da subito previste drastiche riduzioni del pedaggio. A prescindere dalla loro residenza. Uniti ce la possiamo fare”, conclude.