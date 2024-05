Antonio Tajani in visita in Brianza. Il leader di Forza Italia, oltre che vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri, sarà a Carate Brianza. Lunedì 27 maggio alle 20 Antonio Tajani sarà ospite al Polaris dove Forza Italia ha organizzato un grande evento in vista delle elezioni comunali ed europee del prossimo 8 e 9 giugno.