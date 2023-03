"Genitori denunciate le aggressioni ai vostri figli, prima che ci siano altre vittime"

"Se mio figlio venisse aggredito denuncerei subito il fatto alle forze dell'ordine. E invito a fare lo stesso anche ai genitori monzesi che sanno che i loro figli sono stati aggrediti. Capisco il timore degli adolescenti, ma non comprendo l'omertà dei genitori che, venuti a conoscenza del fatto, non vanno a denunciare”. A parlare è l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, intervenuto durante il consiglio comunale di lunedì 5 marzo in risposta a un'interrogazione del consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) sul terma delle baby gang in piazza Trento.

"Conosco il problema - ha spiegato l'assessore Moccia, oltre 40 anni di esperienza come magistrato -. Mi è stato riferito direttamente dalla mamma di un ragazzino che era stato aggredito. Sono andato in piazza Trento, ho cercato di capire e di conoscere quello che stava succedendo. Ho scoperto che da tempo c'è il problema dei ragazzini che vengono aggrediti dai loro coetanei. Ma c'è anche una diffusa omertà, e quando i genitori lo scoprono difficilmente denunciano". Da qui l'invito diretto ai consiglieri di maggioranza e di opposizione a diffondere tra i genitori e i ragazzi la cultura della legalità e della fiducia nelle istituzioni. "Se oggi non denunciate quello che è successo a vostro figlio - ha proseguito l'ex magistrato - domani potrebbe succedere anche a un altro ragazzo. Purtroppo l'omertà non è confinata solo ad alcuni paesi del Sud Italia. Gli episodi di violenza vanno denunciati".

L'assessore Moccia, inoltre, ha spiegato che nel frattempo non è rimasto con le mani in mano. Sul tema delle baby gang in piazza Trento e Trieste si è confrontato sia con i carabinieri sia con la polizia di Stato e anche la polizia locale ha continuato a monitorare la situazione. "Nelle scorse settimane - ha precisato - gli agenti della polizia locale sono proprio intervenuti in piazza Trento e Triesto e hanno sequestrato della droga. Ricordo, però, che senza prove non si può intervenire: ecco perché è importante denunciare".