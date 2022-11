Attilio Fontana sarà candidato alle elezioni regionali

Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra alle elezioni regionali del 2023. Lo hanno annunciato i leader della coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fdi nella tarda mattinata di mercoledì 9 novembre.

"Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla centralità dei bisogni dei cittadini e delle comunità", si legge in una nota firmata dai rappresentanti dei tre partiti. "Grazie per la fiducia. Andiamo avanti con il nostro lavoro", ha commentato il governatore lombardo.

Per il momento, dunque ci sono due candidati per le regionali: Letizia Moratti (candidata per il terzo polo) e Fontana. Non è ancora chiaro chi rappresenterà il Partito Democratico. Nei giorni scorsi sembrava che Carlo Cottarelli fosse vicino alla candidatura ma nelle scorse ore ha fatto sapere di aver rinunciato. L'economista ha fatto un passo indietro perché avrebbe voluto essere sostenuto da una coalizione formata da Pd e terzo polo. Alleanza che non sembra più possibile, almeno per il momento.