Parte dalla Brianza il futuro di imprese, clima ed energia (secondo Azione)

Cambiamento climatico, energia, crescita sostenibile per famiglie e imprese: questi i temi principali trattati durante l'evento "Imprese, Energia e Clima: rinnovare le politiche europee" organizzato sabato da Azione al liceo Dehon di Monza. Un'occasione per illustrare lo stato dell'arte ma soprattutto per fornire informazioni, risposte a domande del pubblico e proposte in vista delle elezioni europee di giugno.

"La Politica Agricola Comune é dagli anni '60 - ha dichiarato Caterina Avanza, consigliera politica di Renew - uno dei capisaldi della solidarietà europea, capace di mettere insieme 27 Paesi in una strategia comune nel settore che ha resistito anche a periodi difficilissimi come quello del covid. Pensate se anche in altri settori cardine dell'economia avessimo una politica europea comune, come ad esempio nell'industria. Allora sí che l'Europa diventerebbe più competitiva con le altre potenze globali come Cina e Stati Uniti. L'agricoltura ha già oggi le tecnologie per produrre di più senza occupare ulteriori ettari di terreno, ora sta all'Europa investire fortemente su questo. Fondamentale é la riduzione dello spreco alimentare. Ad oggi il 30% di quanto prodotto nella filiera alimentare va sprecato, ed é inaccettabile".

"L'Europa e l'Italia hanno la necessità di produrre energia in modo costante e di ridurre le emissioni per salvaguardare l'ambiente - ha aggiunto Giuseppe Zollino, responsabile Energia e Ambinete per Azione - Purtroppo spesso quando si parla di energia si va dietro a delle mode, ma andando dietro alle mode perdiamo di vista la concretezza delle soluzioni. Grande appeal hanno le energie rinnovabili, ma non sono la soluzione migliore né per facilità di approvvigionamento, né per costi né per l'impatto che hanno sull'ambiente. La priorità dell'Italia per il prossimo decennio é l'adattamento di tutte le infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio, evitando ad esempio che i cavi delle strade vadano ad una temperatura così elevata da creare danni alla strada, e a cascata all'ambiente e ai cittadini. C'é una grande distanza tra quello che sta facendo l'Europa e quello che bisognerebbe fare. Noi proponiamo di creare un mix ideale di fonti energetiche tra rinnovabili e nucleare. Il prossimo Parlamento Europeo é fondamentale per dare risposte efficaci al fine di ridurre le emissioni e rinnovare la politica energetica comune".

A parlare di economia circolare é infine intervenuto Walter Bertozzi, referente Energia e Ambiente di Azione in Brianza: "Grazie al riutilizzo dei prodotti possiamo abbinare crescita economica e sostenibilità ambientale, in un meccanismo virtuoso che trasforma lo spreco in ricchezza. Non si tratta soltanto di una diversa gestione dei rifiuti, bensì di una progettazione dei prodotti sostenibili e di modificare alcuni processi produttivi. Basti pensare che mentre fino al 2023 si parlava a livello europeo quasi esclusivamente di circolarità dei prodotti che consumavano o producevano energia, adesso la filiera di prodotti oggetto della circolarità é stata allargata a molte altre tipologie, vietando ad esempio la distruzione di determinate categorie di prodotti di consumo come ad esempio quelli tessili. Tantissime cose che noi facciamo come consumatori portano ad un aumento delle emissioni e da una nuova consapevolezza non solo dei decisori politici ma anche di noi cittadini passa un miglioramento in termini economici e ambientali".