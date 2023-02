Servono bagni pubblici, ma il comune deve prima 'studiare' dove metterli

Sos emergenza servizi igienici a Monza. Un allarme lanciato già in passato e che è finito anche sui banchi del consiglio comunale. A Monza mancano bagni pubblici (eccezion fatta per quelli recentemente riaperti in piazza San Paolo) così che in caso di impellenza in molti si rivolgono ai bar, oppure direttamente in strada.

Sul problema 'emergenza fisiologica' l'amministrazione comunale sta lavorando. L'obiettivo - come ha spiegato lunedì in consiglio comunale l'assessore Marco Lamperti rispondendo a un'interpellanza presentata dal consigliere Francesco Racioppi (LabMonza) - è di installare bagni pubblici in giro per la città. "Potrà sembrare strano - ha spiegato Lamperti rispondendo al consigliere che chiedeva lumi su nuovi bagni pubblici a Monza - ma prima di installarli bisogna prendere in considerazione diversi aspetti. In primis dove, se realizzarli temporanei oppure con una struttura permanente, come evitare che vengano presi di mira dai vandali". Lamperti ha spiegato che servirebbero "nei luoghi di maggiori concentramento delle persone, come per esempio la zona del Nei dove, quando chiude la biblioteca e il bar molti ragazzi si ritrovano nella piazza. Ma anche nei quartieri. Ci stiamo lavorando".

Intanto a fine dicembre hanno riaperto i bagni pubblici di piazza San Paolo. Come ha spiegato l'assessore Egidio Riva per risistemarli e riaprirli il comune di Monza ha investito oltre 2.200 euro per i lavori di sistemazione. I bagni pubblici di piazza San Paolo sono aperti 7 giorni su 7 dalle 7.30 alle 20.30. Vengono puliti due volte al giorno (alle 12 e alle 20.30) dalla stessa azienda che si occupa della pulizia dei bagni in comune.