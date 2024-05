Bossi premiato con la Rosa Camuna: dalla Brianza un maxi manifesto per il senatur

“Ci hai dato la consapevolezza di una terra e di essere popolo lombardo, ci hai donato il sentimento di una Patria”. Questo parte del messaggio che l’associazione La Fara di Biassono ha scritto sul maxi manifesto che il 29 maggio consegnerà ufficialmente a Umberto Bossi che, in Regione Lombardia, verrà premiato con La Rosa Camuna, il maggiore riconoscimento assegnato dal Pirellone. Alla cerimonia parteciperà anche una delegazione dell’associazione biassonese fondata e guidato da Alessio Anghileri, leghista della prima ora. “Hai saputo guardare al futuro con lungimiranza, promuovendo lo sviluppo economico e sociale della nostra Regione – si legge sul manifesto dove c’è una foto di Bossi agli albori della sua carriera politica, quando era il leader della Lega Nord -. Il premio Rosa Camuna è un giusto riconoscimento per tutto ciò che hai fatto e che ancora fai per noi, la Lombardia”.

“Siamo felici per il premio che verrà assegnato ad Umberto Bossi: per una volta esprime massima meritocrazia - dichiara Alessio Anghileri a MonzaToday -. Molti lombardi conoscono la loro storia anche grazie a Umberto Bossi: la battaglia di Legnano, Alberto da Giussano, ha attualizzato Pontida. Oltre alle battaglie in difesa della cultura lombarda, della lingua lombarda. Ma soprattutto i temi della questione settentrionale e del federalismo. Questo è un premio anche alla base della Lega, a quei militanti che da 40 anni combattono al fianco di Umberto Bossi”.

L'associazione di Biassono all'inizio di aprille aveva dimostrato la sua vicinanza al fondatore della Lega distribuendo per la Brianza centinaia di manifesti per il 40esimo anno di fondazione del partito.