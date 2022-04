Quali sono i comuni della Brianza dove si vota

La Brianza torna al voto il prossimo il 12 giugno con l’election day che porterà alle urne per le amministrative e per i Referendum sulla Giustizia oltre 300 mila cittadini brianzoli. Chiamati a scegliere il sindaco i cittadini del capoluogo: Monza per ora ha sei papabili candidati che sfidano Dario Allevi, attualmente in carica già in lizza per il secondo mandato. Altro sfidante in gara, che ha ufficializzato la sua candidatura prima di Natale, è Paolo Piffer con la lista Civicamente. Per il centrosinistra, dopo la sua vittoria con le primarie, c’è il nome di Paolo Pilotto. Ha ufficializzato in questi giorni anche la candidatura Elisabetta Bardone (M5S), Alberto Mariani (Grande Nord), Michele Anastasia (Movimento 3V, “Vaccini Vogliamo Verità”) e Luca Speciani (Italexit). In Brianza si vota a Lissone, Meda, Lentate e Cesano Maderno, Carnate, Lesmo e Sulbiate.

Ballottaggio

Per Monza e per le altre città sopra i 15 mila abitanti (al voto Lissone, Cesano Maderno, Meda e Lentate sul Seveso) c’è la possibilità del secondo turno se uno dei candidati non vince con il 50% piu uno dei voti alla prima tornata. Il ballottaggio è già fissato il secondo turno delle comunali si terrà il 26 giugno. Sotto la soglia dei 15 mila e quindi niente ballottaggi, Carnate, Lesmo e Sulbiate.

Lissone

A sostituire Concettina Monguzzi, che sta concludendo il suo secondo mandato e non è più ricandidabile, sullo scranno di primo cittadino a Lissone per ora sono tre i candidati sindaco ufficiali: Fabrizio Cortesi di Europa Verde, Antonio Erba per il centrosinistra e Pier Marco Fossati per il Movimento 5 Stelle. Ancora da capire i movimenti del centrodestra che dovrà trovare un equilibrio tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Meda, Lentate e Cesano Maderno

Sindaci uscenti e già ricandidati per il centrodestra sono Luca Santambrogio, a Meda, che attualmente riveste anche la carica di presidente della Provincia di Monza e Brianza, oltre che Laura Ferrari a Lentate sul Seveso. Unico che non bisserà la candidatura è il primo cittadino di Cesano Maderno: Maurilio Longhin ha ufficializzato che tornerà a vita privata.