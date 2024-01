Elezioni amministrative 2024: quando si torna a votare a Monza e Brianza

Quest’anno i brianzoli sono chiamati alle urne per la scelta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali in molti comuni della provincia. Salvo sorprese dell’ultimo minuto le elezioni amministrative si svolgeranno (in concomitanza con quelle europee) sabato 8 giugno e domenica 9 giugno. Come riferisce Today.it nella giornata di oggi, martedì 16 gennaio, arriverà il decreto che ufficializzerà la data delle elezioni. I seggi rimarranno aperti dalle 14 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica sia per le europee, sia per tre elezioni regionali (Basilicata, Piemonte e Umbria), sia per quattromila Comuni nei quali è previsto il rinnovo dei sindaci (tra cui sei capoluoghi di regione, Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza).

In Brianza torneranno alle urne i cittadini di Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Bovisio Masciago, Briosco, Burago, Busnago, Camparada, Caponago, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Concorezzo, Cornate d’Adda, Giussano, Mezzago, Misinto, Muggiò, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sovico, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Villasanta.