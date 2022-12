"Chiamatemi consigliera": il linguaggio inclusivo entra in consiglio comunale

"Il linguaggio è un potente mezzo di definizione e di identificazione. Attraverso il linguaggio si determinano anche i cambiamenti, si identificano le fasi sociali e inculturali e si indirizzano le società". Questa la premessa dell'interrogazione presenta dalla consigliera dem Sarah Brizzolara durante il consiglio comunale di Monza di ieri, lunedì 20 dicembre.

La giovane consigliera del Pd ha invitato a utilizzare un linguaggio inclusivo, anche nei documenti e nelle comunicazioni ufficiali del comune di Monza usando i termini consigliera e assessora.

"Noi dobbiamo avere attenzione al tema dell'inclusione di genere anche nelle istituzioni - ha spiegato la consigliera Pd in aula -. So che molti pensano che la questione nomi declinati al femminile siano cose di poco conto soprattutto in questo momento storico. Non mi sono scandalizzata perché ho letto che sono un consigliere comunale, ma ci tengo ad essere una consigliera e tutti noi vogliono essere riconosciute dal linguaggio. Lo dobbiamo alle donne che in altri tempi hanno combattuto le prime battaglie sulla parità di genere per avere il diritto di votare, di sedere in questo consiglio comunale e soprattutto di esistere".