Giorgia Meloni in videocollegamento con Monza per il Pnrr

Pnrr: a Monza si lavora per una migliore attuazione dei progetti nel territorio. Nella mattinata di lunedì 27 maggio si è infatti tenuta la riunione di insediamento di tutte le cabine di coordinamento per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr, alla presenza in videocollegamento del presidente del consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

Nell’occasione, si è insediata anche la cabina di coordinamento per l’ambito territoriale di Monza e della Brianza, recentemente istituita dal prefetto Patrizia Palmisani in attuazione delle previsioni del decreto - legge 19/2024. L’organismo, spiegano dalla Prefettura, ha lo scopo primario di affiancare gli enti locali del territorio titolari di interventi previsti dal Pnrr, promuovendo un confronto tra i livelli di governo con l’obiettivo di accompagnarli nella realizzazione degli interventi e intercettare per tempo e affrontare eventuali rallentamenti o criticità. Ai lavori della cabina di coordinamento, che saranno coordinati dal prefetto, prenderanno parte come componenti i rappresentanti della provincia di Monza e della Brianza, della Regione Lombardia e della Ragioneria generale dello Stato, nonché i sindaci dei comuni titolari e i rappresentanti delle amministrazioni centrali a cui faranno riferimento i progetti di volta in volta oggetto di trattazione.

In relazione a specifiche esigenze, potranno essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché altri soggetti pubblici interessati. Nel corso dei lavori della cabina di coordinamento sarà promosso un forte raccordo finalizzato a sostenere l’attuazione degli interventi previsti sul territorio della provincia di Monza e della Brianza, anche attraverso contatti con la Struttura di missione costituita presso la presidenza del Consiglio volti a superare eventuali problematiche che potranno essere rilevate e sostenere adeguatamente l’attuazione dei progetti.

"Lavoriamo nella consapevolezza che la sintesi dell’impegno di tutti gli attori del territorio sarà fondamentale per l’implementazione della spesa e per l’avanzamento del piano" hanno concluso a riguardo dalla prefettura.