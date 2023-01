Calenda arriva a Monza per lanciare i candidati del Terzo Polo

La campagna elettorale per le regionali del 12 e 13 febbraio entra nel vivo, e i big nazionali della politica arrivano nelle grandi città per incontrare elettori e candidati.

Per il Terzo Polo, che sostiene la candidatura di Letizia Moratti, arriverà Carlo Calenda. Il segretario di Azione sarà a Monza sabato 28 gennaio. Appuntamento alle 18 all'istituto Dehon di via Appiani dove incontrerà i candidati brianzoli che correranno per un posto in consiglio regionale. Saranno presenti anche Elena Bonetti, Mariastella Gelmini, Mauro Del Barba e Giusy Versace.

Per il consiglio regionale correranno Fabio Albanese di Monza, Laura Barzaghi di Nova Milanese, Nunzia Caporeale di Arcore, Antonio Foti di Desio, Osvaldo Mangone di Monza, Melina Martello di Brugherio, Alessio Pascariello di Monza e Alberto Pilotto di Monza.