Elezioni regionali 2023: i candidati brianzoli di Fratelli d'Italia

Ecco la squadra brianzola di Fratelli d'Italia. Sono 7 i candidati (quattro donne e tre uomini) che il 12 e 13 febbraio correranno per un posto in consiglio regionale.

Il team - che sosterrà la candidatura di Attilio Fontana - è formato da Marco Meloro, Federico Romani, Antonio Castiglia, Eleonora Frigerio, Alessia Villa Ilaria Adamo e Claudia Toso.

In casa Fratelli d'Italia, inoltre, ci sono grosse novità. Ieri, mercoledì 25 gennaio, Dario Allevi (ex sindaco di Monza ed ex presidente della provincia di Monza e Brianza) ha annunciato il suo passaggio da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Una sorta di ritorno a casa per Allevi che nel 1979 ha iniziato la sua militanza politica nel Msi. Allevi ha annunciato che dopo le elezioni regionali il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro Daniela Santanchè verranno a Monza per 'benedire' il suo ritorno a casa.