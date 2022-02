Il Pd di Monza ha scelto: ecco i candidati delle primarie

Paolo Pilotto e Marco Lamperti sono i candidati per le primarie del Pd. Il 13 marzo i dem monzesi e la coalizione di centro sinistra dovrà scegliere tra il volto "storico" e quello "giovane" - anagraficamente parlando - che sfiderà alle prossime amministrative il sindaco uscente Dario Allevi e Paolo Piffer.

Due nomi che da tempo circolavano nei corridoi della politica monzese e che ben rappresentano le due "anime" del Pd. Paolo Pilotto, 60 anni, insegnante di religione al liceo classico Zucchi. Una lunga carriera nel mondo della politica monzese che lo ha visto anche ricoprire i ruoli di assessore all'Istruzione nella prima giunta Mariani e poi in quella Faglia, di consigliere provinciale, e poi dal 2017 di nuovo in aula come consigliere nelle file dei dem.

Paolo Pilotto

Marco Lamperti, invece, ha 35 anni, è ingegnere, attivo nella politica locale dal 2005, ha assunto diversi ruoli dirigenziali a livello cittadino, provinciale e regionale sia nella mia formazione partitica di riferimento sia nella sua organizzazione giovanile. Dal 2012 siede tra i banchi del consiglio comunale. Il giovane dem ha già iniziato la campagna elettorale sui social. Sul suo profilo ha iniziato a presentare il suo programma. Al primo posto l'ambiente "A Monza serve un Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima finanziato con il fondo Next Generation EU: produzione di energia distribuita, rimboschimento urbano, strutture per la cattura di CO2, sviluppo di una rete di mobilità leggera per gli spostamenti urbani, decentramento dei servizi, aumento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici, uno sportello efficiente per quelli privati, e una formazione costante nelle scuole. Questo è un vero e concreto programma ambientale che possiamo mettere in campo per Monza. L’urbanistica non deve consumare suolo, ma recuperarlo in un dialogo con il paesaggio urbano e coi cittadini nei quartieri".

Marco Lamperti

Intanto MonzAttiva (che fa parte della coalizione di centrosinistra) presenterà i due candidati con incontri on line sulla pagina Facebook del sodalizio: il 23 febbraio alle 21 con Pilotto, il 25 febbraio alle 21 con Lamperti.