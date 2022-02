Monza: chi sarà il candidato sindaco del centro sinistra?

I nomi non sono ancora stati ufficializzati. Anche se già si vocifera sui possibili avversari del centro sinistra per le amministrative di Monza 2022 che ha già visto annunciare le proprie candidature al sindaco uscente Dario Allevi (con una coalizione di centro destra) e al consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente). Voci sempre più insistenti vedranno "scontrarsi" il giovane Marco Lamperti (che ha già una lunga esperienza e militanza nelle fila dei dem) e Paolo Pilotto (volto storico della politica monzese).

Intanto mercoledì 16 febbraio si svolgerà l'assemblea cittadina del Pd. Appuntamento alle 21 nella sede di via Arosio: all'ordine del giorno gli aspetti politici e organizzativi delle prossime primarie e la manifestazione delle intenzioni di candidatura in vista delle prossime elezioni (l'assemblea sarà in diretta anche su zoom).

A scaldare i motori anche Italia Viva che che correrà alle prossime elezioni insieme a Pd, Monza in Azione, LabMonza, MonzAttiva, Monza Possibile e Europa Verde - Verdi. Chi vuole presentare la propria candidatura deve farlo entro la mezzanotte del 15 febbraio. Occorre raccogliere 150 firme secondo le modalità inserite nel Regolamento dal 12 febbraio alle ore 21 di martedì 22 febbraio (per informazioni inviare un'email a primariemonza2022@gmail.com).

Il centrosinistra già alla fine del 2021 aveva presentato la coalizione e i temi al centro della campagna elettorale: solidarietà, sostenibilità, uguaglianza, libertà e diritti, digitalizzazione, attrattività, lavoro, partecipazione.