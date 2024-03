Il cantiere "dimenticato" della piscina che avrà la laguna e i giochi acquatici

Quando sarà pronta la rinnovata piscina Pia Grande, con l’area esterna completamente rinnovata con una nuova laguna outdoor di circa 245 mq; l’installazione di giochi acquatici per bambini nell’area della vasca adibita a spray park; la parziale sostituzione della pavimentazione del solarium; la demolizione e ricostruzione della zona docce outdoor?

A chiederlo è Italia Viva, con una nota stampa. Il presidente monzese Bruno Tarallo solleva dubbi e preoccupazioni sui tempi di realizzazione dell’opera che, come erano stati previsti dal contratto, avrebbero dovuto essere 100. Il cantiere è stato aperto nell’estate 2023 e ad oggi l’opera non è stata ancora conclusa. Restano le transenne a delimitare l’area di lavori dove, grazie ai fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) il comune di Monza rinnoverà il centro natatorio di via Murri. Un cantiere che costa 412mila euro. Il bando per la realizzazione dell'opera è stato vinto dalla ditta Geco Srl che ha sede Abruzzo.

I lavori sarebbero dovuti iniziati a giugno, ma poi il cantiere è slittato di un mese. “Da subito sono emerse alcune problematiche legate al cantiere e i lavori si sono fermati per una settimana - spiega Tarallo -. Ma all’occhio esperto non è sfuggita la lentezza del prosieguo e il successivo fermo dell’opera dopo uno scavo e qualche piccola opera di contorno. A seguito di controlli effettuati a settembre, novembre e a fine febbraio, il cantiere risulta fermo apparentemente da mesi, senza nessun operaio al lavoro, lasciando l’area esterna alla piscina in uno stato di totale abbandono. Un brutto biglietto da visita per Monza, per chi viene a nuotare, o per le squadre esterne che utilizzano l’impianto natatorio”. Tarallo inoltre segnala che anche il cartello di fine lavori non c’è più. E intanto monta la preoccupazione, non solo dei rappresentanti di Italia Viva, ma anche dei molti utenti della struttura. Il problema già nei mesi scorsi era stato sollevato sui social. I renziani chiedono chiarimenti su quanto è successo, sulle tempistiche dei lavori e sulla possibilità che possano essere ultimati per l’inizio della stagione estiva 2024. “Si tratta di opere pubbliche, finanziate con fondi pubblici. Per una Monza bella, inclusiva e senza sprechi”, conclude Tarallo.

Sulla vicenda è intervenuta venerdì 1 marzo l’assessore Viviana Guidetti che ha accompagnato il sindaco Paolo Pilotto nel tour organizzato dal Pd nei rioni (quel giorno ij visita a Cederna e a Sant’Albino). "Tra le tante iniziative avviate per questi quartieri ci sono i lavori del Centro natatorio Pia Grande, dove sono in corso 2 progetti relativi all'efficientemento energetico e alla laguna esterna, finanziati con il supporto di Regione Lombardia nel primo caso e di fondi Pnrr nel secondo. Entrambi i lavori saranno terminati entro questa estate”, si legge sulla pagina Facebook di Monza in Azione.