Cantiere nel borgo della movida: chiusa la strada per oltre 2 mesi

Estate tempo di lavori in via Bergamo e la strada della movida chiude al traffico. Al via il cantiere per ultimare la sistemazione dell’ultimo tratto della strada. Operai al lavoro e strada vietata alle auto da lunedì 17 giugno fino al 27 agosto. Come si legge sull’ordinanza “è vietata la circolazione lungo la via Bergamo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Enrico da Monza e l’intersezione con via Canova. Vietata anche la sosta con rimozione forzata in quel tratto della strada”.

Un intervento che abbellirà ulteriormente la via della movida: un piccola strada dove è un pullulare di negozi, bar e attività di ristorazione. Ma le modalità di comunicazione dell’avvio dei lavori, e quindi dei disagi per i negozianti e i residenti, hanno sollevato ieri sera la polemica in consiglio comunale tra il consigliere Massimiliano Longo (capogruppo di Forza Italia) e l’assessore al Commercio Carlo Abbà che i lavori in via Bergamo li aveva annunciati qualche giorno fa anche sulla sua pagina Facebook: “Ieri (martedì, ndr) ho convocato la riunione coi commercianti, gli amministratori di condominio e le associazioni, che con i tecnici del comune hanno pianificato come diminuire al minimo i possibili disagi. Un miglioramento reso possibile dalla disponibilità di tutti, a cui vanno i miei ringraziamenti. Eventuali problemi di cantiere li risolveremo insieme, come sempre: condividendo i rimedi con lo stesso spirito di collaborazione che ci ha portato fino a qui”, ha scritto Abbà sui social.

Ma Longo ha spiegato che alla riunione non era stata invitata l’associazione Borgo Bergamo, il sodalizio che da oltre trent’anni organizza nella via il mercatino dell’antiquariato ogni seconda domenica del mese e che riunisce anche molto negozianti la cui attività è aperta soltanto di giorno. Longo ha criticato le modalità di gestione e comunicazione del cantiere. “Inizialmente si parlava di lavori che sarebbero durati un mese - ha spiegato Longo -. Poi i negozianti hanno scoperto che sarebbero durati fino alla fine di agosto. In questo modo vengono ‘perse’ date dei mercatini dell’antiquariato che sono molto importanti. Sono felice della conclusione dei lavori di rifacimento della via che erano iniziati anni fa, quando ancora c’erano le circoscrizioni, grazie ai fondi del bilancio partecipato. Quando si interviene sulla via Bergamo non bisogna tener conto solo dei bar e dei ristoranti che lavorano anche e soprattutto la sera, ma anche delle attività aperte solo di giorno che in questo caso subiscono seri disagi. Chiedo che il mercatino di luglio venga comunque realizzato recuperando spazio nelle vie limitrofe”.

L’assessore Abbà ha rigettato le accuse dichiarando che l’associazione Borgo Bergamo aveva preso accordi con gli uffici competenti per recuperare successivamente i mercatini dell’antiquariato. “Non ho detto che i lavori sarebbero durati un mese - ha aggiunto -. Settimana prossima effettueremo i sopralluoghi. Poi già d’accordo coi commercianti alla fine di agosto (in concomitanza con il Gran Premio, ndr) organizzeremo una grande festa nella via”.