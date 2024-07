Viale Campania: il calvario degli automobilisti non è finito (e non finirà presto)

La mattima e nelle ore di punta tutti in coda fin da viale Lombardia. Poi arrivati in prossimità del semaforo con via Borgazzi il caos aumenta. Anche in queste giornate estive che vedono la città di Monza pian piano svuotarsi il traffico in viale Campania non accenna a diminuire. Il problema dei disagi in viale Campania (dove il 31 dicembre si era aperta una voragine che aveva portato a un cantiere prolungato e ancora non del tutto ultimato malgrado la riapertura delle corsie di marcia il 13 maggio) è finito sui banchi del consiglio comunali.

Ieris sera, lunedì 22 luglio, a denunciare i disagi che ancora oggi patiscono gli automobilisti è stato il consigliere comunale Dario Allevi (Noi con Dario Allevi) che ha raccontato il calvario che vive ogni giorno quando attraversa quella importante arteria stradale. Allevi ha sollevato molte preoccupazioni. Infatti da oltre due mesi proseguono i rilievi dei tecnici di Brianza per individuare eventuali criticità che potrebbero causare in quel tratto altri sprofondamenti della strada, visto che il collettore fognario è vecchio di oltre cento anni.

"Ben vengano tutti i controlli - ha ricordato Allevi nel suo intervento - ma io ogni giorno non vedo tanti operai e tecnici al lavoro. Non vedo quasi nessuno. Le indagini sono finite? Se già ad oggi che siamo a fine luglio la situazione è così caotica, potrebbe essere peggio a settembre, con il ritorno del traffico alla normalità. Peraltro la situazione è peggiorata e adesso all'altezza del semaforo di via Borgazzi si crea un grande imbuto". Il problema riguarda infatti l'interdizione al traffico del tratto centrale per permettere agli operai di eseguire le indagini, ma al tempo stesso provoca un restringimento della carreggiata.

Il sindaco Paolo Pilotto ha confermato i disagi e la preoccupazione per la situazione di viale Campania. "In settembre verrà realizzata la messa in sicurezza di due aree che i tecnici hanno individuato come ammalorate - ha spiegaro -. Una verso viale Lombardia e l'altra verso via Aquileia. Il progetto per l'intervento è già stato deposito",annunciando anche un prossimo incontro coi tecnici di Brianzacque.