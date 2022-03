Capitanio commissario di Agcom, alla Camera dei deputati subentra Romanò

Massimiliano Capitanio eletto a pieni voti commissario dell'Agcom. Un nuovo importante incarico per il politico (e giornalista) brianzolo. Le votazioni si sino tenute nella giornata di ieri, mercoledì 30 marzo. Su 431 votanti, 221 hanno scelto il politico del Carroccio (170 le schede bianche).

Al suo posto, alla Camera dei deputati, subentrerà Marina Romanò esponente della Lega di Cesano Maderno. Tante le congratulazioni postate sulla pagina Facebook di Capitanio per il quale adesso inizia un importante lavoro all'interno dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. "L'Agcom - come si legge sul sito istituzionale - è innanzitutto un'Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti".

Un importante tassello nella carriera politica del giornalista brianzolo. Classe 1974 Capitanio, nato a Vimercate e cresciuto a Concorezzo, è giornalista professionista, che fin dai tempi del liceo ha militato nella Lega. È promotore e primo firmatario della legge 92 del 2019 che ha reintrodotto l'educazione civica obbligatoria e curricolare nelle scuole italiane. Numerose le istanze del territorio brianzolo che Capitanio ha portato nelle aule romane.