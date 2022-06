Terremoto politico a Carate: Lega ridotta ai minimi termini

È stata la dichiarazione del consigliere di maggioranza Fausto dei Molinari, letta ieri sera, mercoledì 8 giugno , tra le comunicazioni del parlamentino cittadino di Carate Brianza, a dare il via ufficialmente alla nascita in consiglio comunale del nuovo gruppo di Fratelli d’Italia. Una scelta politica nata negli ultimi mesi e che sarà meglio esplicitata nella conferenza stampa ufficiale di presentazione, in programma oggi pomeriggio, alle 15,30, allo Chalet a Verano Brianza alla presenza di alcuni vertici del partito brianzolo. “Da mesi sto portando avanti profonde riflessioni sul mio futuro politico e, non trovandomi più in sintonia con i vertici della Lega, comunico ufficialmente che lascio il gruppo e la Lega - è stata la chiosa delle dichiarazioni del consigliere di maggioranza Fausto dei Molinari - Da oggi, ufficialmente entro a far parte di Fratelli di Italia e di conseguenza costituisco il gruppo consigliare in questa assise. Uno schieramento politico da sempre vicino alla mia storia personale e politica”.

In FdI anche Eleonora Frigerio

Tra le file del partito di Giorgia Meloni passa ufficialmente anche un altro importante esponente politico caratese. “Quando Fausto dei Molinari, qualche mese fa, si è rivolto a me per trovare un sostegno politico, mi è sembrato giusto coinvolgerlo nel mio progetto che ci ha portati ad arrivare insieme in Fratelli d'Italia – ha spiegato Eleonora Frigerio - Ringrazio tutti gli amici di Fratelli d'Italia per l'accoglienza e soprattutto per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti, a partire dai vertiti Daniela Santanchè e Rosario Mancino e soprattutto dagli amici del circolo di Carate Brianza Claudio Corti e Massimo Moscatelli con i quali continuo ora un percorso iniziato 20 anni fa”.

Soddisfazione dai vertici cittadini del partito

“Avere una rappresentanza in consiglio comunale è per noi importante e dà evidenza al grande lavoro fatto sul territorio cittadino e tra la gente in questi anni – hanno spiegato il Presidente di Circolo e il suo vice Claudio Corti e Massimo Moscatelli – Il nostro gruppo cresce oggi non solo nei numeri: qualità, serietà e competenza sono caratteristiche imprescindibili per lavorare al servizio dei nostri cittadini e sono le caratteristiche del nostro gruppo”.

Accoglienza calorosa anche dal provinciale e regionale

“Sono orgoglioso che il partito che rappresento in Regione Lombardia cresca sempre di più – ha detto Federico Romani, consigliere regionale di FdI -. Il lavoro sui territori che abbiamo portato avanti negli anni sta dando i suoi frutti. Grazie a tutto ciò, unito con la coerenza e competenza del nostro leader nazionale Giorgia Meloni e regionale Daniela Santanchè, anche a Carate Brianza saremo rappresentati”. “Anche a Carate arrivano in consiglio comunale i colori di Fratelli d’Italia – ha spiegato Rosario Mancino, Presidente di Fdi di Monza e Brianza - Ringrazio il circolo che ha lavorato sul territorio fino ad oggi fuori dalle istituzioni. Da domani la proposta di Fratelli d’Italia sarà presente anche in consiglio comunale con Fausto dei Molinari. Il pieno coinvolgimento di Eleonora Frigerio da parte del presidente del Circolo Claudio Corti è una ricchezza per il partito e darà spinta a Fratelli d’Italia in tutto il caratese”.

Condivisione per il progetto caratese dalla Santanchè

“L’adesione al progetto di Giorgia Meloni da parte del consigliere comunale caratese Fausto dei Molinari e di Eleonora Frigerio – ha detto Daniela Santanchè, presidente di FdI della Lombardia - dimostra che Fratelli d’Italia sa rappresentare e interpretare le aspettative di un centrodestra ampio. Il nostro obiettivo è essere anche in Brianza il primo partito. Grazie allo spirito inclusivo del circolo di Fratelli d’Italia di Carate sono certa che questo obiettivo sarà raggiunto”.